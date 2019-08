Jauns.lv jau rakstīja, ka februārī „EkoDem” pēc līguma vajadzēja no TEC-2 teritorijas, kuru „Latvenergo” iznomā „Augstsprieguma tīklam”, izvest nosacīti tīru grunti - augsni ar nelielu nekaitīgu būvgružu piejaukumu. Patiesībā izrādījās, ka laukumā, kurš jānolīdzina jeb jānotīra, lai tur varētu izbūvēt jaunu apakšstaciju, ir nevis augsne ar nelielu būvgružu piejaukumu, bet ar azbestu piesārņoti gruži - vismaz 5338 kubikmetru (pēc „EkoDem” aprēķiniem), no kuriem vairāk nekā puse - 52% ir piesārņoti ir azbestu. Kad viens no „EkoDem” vadītājiem Miks Lejiņš to konstatēja, „Augstsprieguma tīklam” jeb precīzāk uzņēmumam „Empower”, ar kuru „EkoDem” kā apakšuzņēmējs bija noslēdzis līgumu par „Augstsprieguma tīkla” būvlaukuma attīrīšanu, tika uzteikts līgums.

Zaudējumi: vismaz 270 000 eiro

„EkoDem” pārstāvis Miks Lejiņš stāsta, ka uzņēmumam „iesmērētie” azbesta atkritumi nesuši apmēram 300 000 eiro lielus zaudējumus. (Foto: Juris Rozenbergs)

Un nevis tādēļ, lai saņemtu kādu naudas kompensāciju, bet gan lai noskaidrotu, kas vainīgs pie tā un kā azbestu dabūt prom, jo nu novākto augsnes virskārtu vairs tā vienkārši nevarēja izmest parastā kaudzē un pēc tam izmantot būvniecībā bedru un tranšeju aizbēršanai.

Lejiņš uzskata, ka „Latvenergo” vai „Augstsprieguma tīkls”, piesārņoto grunti uzdodot par nekaitīgu, gribēja ieekonomēt, jo par „parastas” grunts kubikmetra utilizāciju jeb izvešanu jāmaksā 13 eiro, bet par bīstami piesārņotu kubikmetru - 240 eiro. Lejiņš par notikušo ziņoja gan Valsts policijai, gan VVD, gan arī pašiem gružu īpašniekiem.

Viņš uzsver, ka „EkoDem” pat nevarēja zināt, ka pārvadā bīstamu kravu, jo šoferīši pat neizkāpa no mašīnām, kad „Augstsprieguma tīkla” nolīgtie ekskavatori viņu mašīnās bēra bīstamo kravu, kuras izcelsme joprojām tā arī nav noskaidrota. Visdrīzāk būvgruži radušies pirms vairākiem gadu desmitiem TEC-2 teritorijā nojaucot kādu ražošanas celtni, kuras pārpalikumus „Latvenergo” tad arī „noslēpa”.

VVD sastādījis administratīvā pārkāpuma protokolu pret „EkoDem” par nelikumīgu bīstamo kravu pārvadāšanu Rīgā un pirmdien, 2. septembrī, lietu grasās izskatīt un nu uzņēmumam draud līdz 10 000 eiro liels naudas sods.

Lejiņš portālam Jauns.lv saka: „Gan „Latvenergo”, gan „Augstsprieguma tīkls” sakās neko nezinām par bīstamā azbesta izcelsmi. Bet viss liecina par to, ka tur kādreiz nojaukta kāda nevajadzīga elektroenerģijas ražotāja būve – par to liecina gan augstsprieguma rozetes, gan detaļas no elektroiekārtām, kas datētas ar pagājušā gadsimta septiņdesmitajiem gadiem, esam pat atraduši detaļas ar PSRS laika kvalitātes zīmēm.

VVD mums uzlicis par pienākumu atbrīvot teritoriju no azbesta, ko arī darām – to vedot apglabāšanai uz Brocēniem. Bet līdz ar to mums lieli zaudējumi – vismaz 270 000 eiro.

Tagad jau trīs mēnešus strādā advokāts, lai mēs varētu saukt pie atbildības piesārņotāju un saņemt naudu par padarīto. Šobrīd iznāk tā, ka grib sodīt tos, kuri paši cēla traci, lai liktu vainīgajiem atbildēt. Turklāt mēs izvedām tikai 2,9 tūkstošus kubikmetru azbesta piesārņotās grunts, bet apmēram divi tūkstoši kubikmetru tur palika, un neviens nezina, cik droši tagad ir tur”.

„Augstsprieguma tīkls”: atkritumu izcelsmi nevar izsekot

No Tec-2 teritorijas esot izvesti bīstamie būvgruži pat ar PSRS laika kvalitātes zīmi. (Foto: Juris Rozenbergs)

Akciju sabiedrības “Augstsprieguma tīkls” (AST) komunikācijas daļas vadītāja Aija Ikstena Jauns.lv pauda: „Visos AST būvdarbos atklātie vai radītie atkritumi tiek apsaimniekoti atbilstoši to kvalifikācijas klasei un neviens no sadarbības partneriem netiek mudināts rīkoties prettiesiski.

AST darbus apakšstacijā TEC-2 ir uzticējis iepirkuma procedūras rezultātā izvēlētam būvuzņēmējam SIA „Empower”, kas atkritumu apsaimniekošanai ir nolīdzis profesionālus un sertificētus atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumus, kuru darbībai ir specifisks nozares regulējums. AST nav līgumattiecību ar „EkoDem”, AST nekad nav devis kādus rīkojumus vai uzdevumus šim komersantam.



Izvēršoties plašāk uzņēmēju savstarpējam strīdam par darbu izmaksām AST ir konstatējis, ka it kā no apakšstacijas TEC-2 izvestie bīstamie atkritumi ir iegūti, uzskaitīti, pārvadāti un uzglabāti atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem pārkāpjot normatīvo aktu prasības, tādejādi padarot neiespējamu atkritumu izcelsmes izsekojamību, kā arī nevajadzīgi palielinot piesārņotās grunts apjomu, neīstenojot atkritumu atbildīgu dalīšanu to ieguves brīdi. Izskanējušās iesaistīto personu spekulācijas par TEC-2 iegūtiem atkritumiem ir to valdījumā esošu nenosakāmas izcelsmes atkritumu uzdošana par AST radītiem atkritumiem, par kuru patieso izcelsmi šobrīd nav iespējams pārliecināties minēto procedūras pārkāpumu dēļ.

AST paļaujas uz VVD vērtējumu par atkritumu apsaimniekošanas atbilstību minētajā epizodē. AST nav informācijas par VVD pretenzijām pret AST".

Pretrunīgas liecības

Valsts Vides dienesta pārstāve Maruta Bukleviča par to, kā veicas ar azbesta būvgružu „saimnieka” atrašanu un sodīšanu Jauns.lv teica:

„Valsts vides dienests patlaban ir uzsācis izskatīt uzsāktās administratīvās lietvedības pret pārkāpumā iesaistītajiem. Vērtēta tiek visu lietā iesaistīto uzņēmumu atbildība.

Savāktajos lietas materiālos atrodamas pretrunas visu iesaistīto pušu iesniegtajos skaidrojumos. Iesaistīto personu saukšanā pie atbildības izšķiroši ir lietas faktiskie apstākļi un pierādījumu kopums, kas liecina, ka patiešām pārkāpums ir izdarīts. Pieņemot lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā, tiek vērtēta savākto lietas materiālu kvalitāte, lai pieņemtu atbilstošu lēmumu pārkāpuma lietā.

Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvalde ir noformējusi divus administratīvā pārkāpuma protokolus, kuros fiksēti atkritumu apjomi un izvešanas galamērķi. Uz protokola sastādīšanu ieradās personas, kuras tieši bija atbildīgas un veica prettiesisku atkritumu apsaimniekošanu. Savukārt pārējo iesaistīto personu atbildība joprojām tiek vērtēta, jo pie atbildības var saukt, ja normatīvo aktu prasības ir pārkāptas un pārkāpums ir pierādāms.

Pagaidām tas arī viss, ko šajā lietā varu pastāstīt”.

Saistītās ziņas Pierīgā "stratēģiskā objektā" zem klajas debess mētājas tonnām bīstamo atkritumu Uzmanīgi ar šīferi! Azbests izraisa drausmīgas slimības Iespējams, bijusi azbesta putekļu noplūde Stradiņa slimnīcā

Izraisa vēzi un pataloģiskas šūnas

Anita Seile, Rīgas Stradiņa universitātes Higiēnas un arodslimību laboratorijas kvalitātes vadītāja, par Aconē uzietu azbestu sniegusi atzinumu:

“Ņemot vērā, ka azbesta šķiedras ir mikroskopiskas, grunts attīrīšana praktiski nav iespējama, šāda grunts ir jāutilizē kā azbestu piesārņots, bīstams atkritums. Ja ar azbestu piesārņota grunts netiek utilizēta, tad atrodoties šādā vidē, staigājot/braucot pa šādu grunti, jebkura persona tiek pakļauta azbesta izraisītām veselības riskam. Tāpat ar azbestu piesārņota grunts nav izmantojama citiem mērķiem, jāierobežo zemes jebkāda veida izmantošana un jānovērš cilvēku saskari ar piesārņoto vidi”.

Latvijas Vides aizsardzības fonda informācija liecina: “Azbesta šķiedras novājina imūno sistēmu – nonākot plaušās tiek traumēti plaušu audi un izraisīta pataloģisku šūnu veidošanās, radot audzēja attīstības risku. Biežākās azbesta izraisītās slimības ir azbestoze, plaušu vēzis un mezotelioma. Azbests var izraisīt ar barības vada, balsenes, kuņģa, resnās un taisnās zarnas audzējus. Visas minētās slimības parasti attīstās ilgā laika periodā (15-20 gadu laikā pēc pirmās saskares ar azbestu)”.

Miks Lejiņš, lai informētu sabiedrību par azbesta kaitīgumu un par to, kā risinās situācija ar no TEC-2 izvestajiem būvgružiem, pat izveidojis speciālu interneta vietni: www.azbests.lv.