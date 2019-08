Agrā svētdienas rītā Rīgas pašvaldības policija pamanījusi divus iereibušus vīriešus, kuri sēdēja līdzās automašīnai. Darbinieki uzsāka viņu uzraudzīšanu caur novērošanas kamerām. Videocentra darbinieki pamanīja, ka abi vīrieši iekāpj automašīnā un uzsāk braukšanu. Viņi nekavējoties informēja Kurzemes pārvaldes dežūrdaļu un uz Bolderāju tika nosūtītas 4 ekipāžas, lai transportlīdzekli apturētu.

Policistiem izdevās aizturēt automašīnas pasažieri, bet šoferim izdevās aizbēgt. (Foto: Ekrānuzņēmums)

Policistiem dažu minūšu laikā izdevās atrast meklēto automašīnu, bet "Opel" markas vadītājs ignorēja policijas darbinieku lūgumu apstāties, uzsākot agresīvu bēgšanu pa Bolderājas un Daugavgrīvas mikrorajoniem.



Kādā brīdī policistiem izdevās ielenkt bēgošo auto un aizturēt tās pasažieri. Viens no policijas darbiniekiem mēģināja iekļūt automašīnas salonā, bet autovadītājs atkal uzsāka braukšanu, un policijas darbinieks nokrita uz zemes, gūstot ievainojumus.



Pēc policista notriekšanas bēgošajam autovadītājām izdevās aizbēgt no policijas ekipāžām. Pēc vairākām stundām pamestais transportlīdzeklis tika atrasts vienā no Daugavgrīvas mežiņiem. Valsts policijas darbinieki uzsāka izmeklēšanu un vainīgā autovadītāja meklēšanu.



Policijas darbinieks guvis vieglas traumas un tās pašas dienas vakarā no slimnīcas ticis palaists mājās.