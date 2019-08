Ceļa zīme "Apstāties aizliegts". (Foto: Artūrs Arājs/LETA)

Doma un Heredera laukumos un Riharda Vāgnera ielā ierobežos satiksmi

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar filmas „Kur vedīs ceļš” filmēšanu no 26. augusta plkst. 8.00 līdz 28. augusta plkst. 21.00 un no 31. augusta plkst. 8.00 līdz 1. septembra plkst. 21.00 tiks aizliegta transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana Riharda Vāgnera ielas labajā pusē, posmā no Kaļķu ielas līdz Gleznotāju ielai, portālu Jauns.lv informēja Rīgas pašvaldībā.