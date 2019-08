Ceļotāja Una: "Izrādās, esmu par vecu, lai dotos uz Peru" - kaktu kantoris piedāvā braucienus tikai jauniem ballētājiem

Turklāt firma ceļot gribētājiem, kuri iemaksā ne mazu naudu, nepiedāvā nekādas garantijas, ka ceļojums tik tiešām notiks. Gan Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), gan tiesībsargs sākuši pārbaudi par "Adventures World".

Ar ričukiem no vulkāna

"Adventures World" uzskata, ka ceļojums uz Maču Pikču ir pa spēkam tikai līdz 45 gadu vecumam. (Foto: REUTERS/SCANPIX)

Modes žurnāliste un dzīvesstila blogere Una Ulme iecerējusi doties ceļojumā uz Peru Dienvidamerikā un sākusi pētīt iespējas, uzduroties piedāvājumam portālā Piedzivojumi.com.

Tajā par 1896 eiro solīts (oriģinālrakstība saglabāta): “.. ar mugursomām plecos apceļosim skaistākās Peru vietas un izbaudīsim aizraujošākos Peru Piedzīvojumus. Košļājot kokas lapas, kāpsim agrā rītā pa tumsu uz Machu Picchu, atzīmēsimies 5000 m augstumā varavīksnes kalnos, ķersim adrenalīnu traucoties ar ričukiem no vulkāna un raftingojot kalnu upē, sajutīsimies kā amerikāņu kalniņos laižot ar bagijiem un griežot saulītes ar kvadracikliem pa milzu kāpām tuksnesī, nedaudz noreibsim no vietējā Peru vīna pisco, degustējot to vietējās šī dzēriena darītavās un šo Piedzīvojumu nobeigsim ar sajūsmināšanos par iespaidīgajiem un mežonīgajiem Amazones džungļiem.”

Unu nenobiedēja arī tas, ka piedzīvojums “nebūs pakārtots komfortam vai primārajām vajadzībām, (..) negulēsim smalkās viesnīcās ar koferu pienesējiem un dvieļu locītājiem”.

Ja esot vēlme čīkstēt un būt īgnam par sīkumiem, šis nebūšot īstais Piedzīvojums, tāpēc pausta vēlme redzēt pozitīvus ceļot gribētājus: “Grupas vadītājs neauklēsies ar kaprīzajiem cilvēkiem, bet tos vienkārši ignorēs.”

Tomēr ar kaprīzu attieksmi izcēlusies jau pati firma ar norādi –“maksimālais Piedzīvojuma dalībnieka vecums 45 gadi”.

Vīna un šlāgeru cienītāji nav gaidīti

Tas izraisīja Unas sašutumu: “Izrādās, ka esmu par vecu, lai dotos uz Peru...” Uz neizpratni par šādu ierobežojumu viņa saņēma šādu atbildi: “Vecuma ierobežojums ir tāpēc, ka mūsu Piedzīvojumos piedalās diezgan jauni cilvēki un vakari beidzas ar ballītēm kādā vietējā bāriņā. Ja ar ballītēm ir saprotams plikas kājas smiltīs vai vietējā klubiņā "Despasito" ritmos ar aliņa pudeli rokās, nevis vīns no glāzes glamūrīgā vietā vai dziedot šlāgerus, tad WELCOME arī nedaudz virs vecuma limita.”

“Ir dažādi cilvēki, bet mēs dzīvojam 21. gadsimtā, kad zūd robežas starp dažādām paaudzēm, kā tas bija agrāk. Un tāpēc mani aizvaino šāda šaura, stereotipiska, aizspriedumaina domāšana, kas nav nekas cits kā vecuma diskriminācija. Vai vienā vārdā sakot – stulbums,” sašutusi ir Una. “Lai vai kā, uz Peru došos jebkurā gadījumā, gan jau kaut kā aizkulšos līdz tam Maču Pikču par spīti savam cienījamajam vecumam.”

“Ko tādu redzēju pirmo reizi mūžā. Nekad nebiju iedomājusies, ka konkrēts gadu skaitlis var būt šķērslis ceļošanai, jo, jau izvēloties brauciena gala mērķi, mēs izvērtējam savas spējas un veselības stāvokli,” turpina Una. “Esmu uzkāpusi Marokas augstākajā virsotnē Tūbkalā (4165 metri), kam cītīgi gatavojos, regulāri trenējoties, un šis kāpiens man nesagādāja pārāk lielas grūtības.”

Darbojas bez licences

Una izpētījusi, ka firma Ekonomikas ministrijā nav reģistrējusies kā tūrisma pakalpojuma sniedzējs, kas visiem tūroperatoriem obligāti ir jādara. Evija Lene, Patērētāju tiesību aizsardzības centra Patērētāju komunikācijas un informēšanas daļas vecākā konsultante, apliecina, ka "Adventures World" tiešām nav saņēmusi licenci tūrisma pakalpojumu sniegšanai.

PTAC sācis veikt nepieciešamās darbības, lai izvērtētu "Adventures World" īstenotās komercprakses atbilstību likuma prasībām. Ja PTAC atzīst komercpraksi par negodīgu, tas var uzlikt soda naudu līdz 10 procentiem no komersanta pēdējā finanšu gada neto apgrozījuma, bet ne vairāk kā 100 000 eiro.

“Līdz šim rakstveida sūdzības par "Adventures World" darbību PTAC nav saņemtas,” piebilst Lene.

Iejaucas tiesībsargs

Arī tiesībsargs saskata pārkāpumus "Adventures World" darbībā. Ruta Siliņa, Tiesībsarga biroja Komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja, informē: “Tiesībsarga redzeslokā ir nonākusi sūdzība par iespējamu diskrimināciju uz vecuma pamata. Izpētot sīkāk tūrisma firmas mājaslapu, secināms, ka šādu vecuma ierobežojumu satur lielākā daļa no piedāvāto ceļojumu aprakstiem (pa Indiju, Mjanmu, Peru, Filipīnām, Šrilanku, Laosu, Kambodžu, Vjetnamu un citām valstīm).”

Atbilstoši Satversmes 95. pantam cieņu pazemojoša izturēšanās pret cilvēku ir aizliegta, līdz ar to nedrīkst tiesiski diferencēt, balstoties uz dzimumu vai vecumu. Par diskrimināciju var runāt tad, ja atšķirīgā attieksme, balstoties uz vecumu, ir neattaisnota.

“Izlasot piedāvāto ceļojumu aprakstus, kuros noteikts vecuma ierobežojums līdz 45 gadiem, kā arī pamatojumu (piedzīvojumos piedalās jauni cilvēki, un vakari beidzas ar ballītēm), secināms, ka minētais ierobežojums balstās pieņēmumos, aizspriedumos un stereotipos par vecumu, nevis attaisnojamā pamatā, kas objektīvi pierāda un pamato šāda ierobežojoša kritērija noteikšanu,” norāda Siliņa.

Vecums vien nav šķērslis

“Jo sevišķi aizvainojoši tas šķiet situācijās, kad, piemēram, persona, kas ir virs 45 gadiem un vēlas ceļot, ņemot vērā savu veselīgo un harmonisko dzīvesveidu un salīdzinoši labo fizisko stāvokli, ir krietni veselīgāka un aktīvāka par dažu labu jaunākas paaudzes cilvēku. Cilvēki ir dažādi un mēdz būtiski atšķirties arī vienā vecuma grupā, ņemot vērā ģenētiku, dzīvesveidu, temperamentu un citus individuālos faktorus,” atgādina Siliņa.

Tādējādi vecuma ierobežojumu noteikšana līdz 45 gadiem šajā gadījumā “pirmsšķietami ir kvalificējama kā diskriminācija uz vecuma pamata”.

Tiesībsargs ir aicinājis šo firmu izvērtēt iespējamo neatbilstību normatīvajiem aktiem, veicot attiecīgus labojumus ceļojumu aprakstos, un izņemt vecuma ierobežojumu. Detalizēts plānotā ceļojuma apraksts ar visiem tā izaicinājumiem dotu iespēju katram pašam izvērtēt, vai tas viņam derēs interešu vai fiziskā stāvokļa dēļ.

Firma nereaģē

"Adventures World" uz e-pastiem, kuros lūgts skaidrot iespējamos pārkāpumus, neatbildēja. Sazinoties telefoniski, firmas pārstāvis paziņoja: “Pašreiz esmu piedzīvojumā ārzemēs, tāpēc nevaru atbildēt.” PTAC aicina pirms tūrisma pakalpojuma līguma slēgšanas pārliecināties, vai tūrisma operatoram ir spēkā nodrošinājums (apdrošināšana vai bankas garantija), kas firmas likviditātes problēmu gadījumā nodrošina iemaksātās naudas atmaksu par nenotikušajiem ceļojumiem.

Informāciju iespējams iegūt PTAC tūrisma pakalpojumu sniedzēju datubāzē: ptac.gov.lv/lv/turisma-operatoru-un-agentu-datubaze.