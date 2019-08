"Viss liecina, ka viņš nopietni cīnījies" - pazudušā Audera draugam pēc atrastā kajaka ir 3 versijas, kas jūrā noticis

Jau vēstījām, ka 16. augustā Aigis Auders devās no Kolkas uz Roņu salu, vēlāk plānodams nokļūt Sāremā salā, taču jau tās pašas dienas priekšpusdienā vairs nebija sazvanāms. Pēc piecu dienu neveiksmīgiem meklējumiem jūra izskaloja Audera kajaku. Tas atrasts nevis kādos vientuļos brikšņos kādā no salām, bet gan Matsi ciematā Igaunijā - vietā, kas ir apdzīvota, kur pludmali klāj balta smilts. Kajaku ieraudzījuši nevis igauņu vai latviešu meklētāji, bet gan vienkārši pastaidznieki pludmalē.

Kajakā - visa laivotāja mantība

Atrastajā peldlīdzeklī atradusies pilnīgi visa Audera līdzņemtā mantība, tādējādi meklētājiem vairs nav vajadzības jūras krastos meklēt kādus nebūt piederumus, kas liecinātu par notikušo. Kā portālam Jauns.lv stāsta laivotājs Gundars Patmalnieks, vienīgais priekšmets, ko var un vajag meklēt ir neliela izmēra karbona materiāla melns airis - tas ir šobrīd zīmīgākais pavediens, kas pastāstītu par Audera likteni. Jo atrastajā kajakā bijis piestiprināts lielais airis - stabilizators. Un ir tikai trīs varianti, kad to dara, turklāt viens no tiem esot "idiotu variants", saka Patmalnieks.

3 versijas, kāpēc Auders kajakam uzlicis stabilizatoru

"Idiota variantu" laivotājs Patmalnieks noraida jau uzreiz. Tā ir versija, ka Auders stabilizatora airi laivai būtu piestiprinājis jau izbraucot no Kolkas. Tā mēdz darīt tikai atpūtnieki, laivošanas neprofesionāļi, jo teorētiski šis airis apgrūtina tikšanu uz priekšu. Bet Auders bijis ļoti pieredzējis laivotājs.

Otra versija - laiks pagājušajā piektdienā solījās būt labs, taču kāds igauņu eksperts lēsis, ka tomēr kādā brīdī bijis "liels pūtiens" - un Aigis varētu būt uzrāvies uz to vērtru, spriež Patmalnieks. Šādos apstākļos, sēžot kajakā, esot ļoti grūti galveno airi uzlikt kā stabilizatoru, tā esot pamatīga ķimerēšanās.

Trešais variants - laiva apgāzusies, Auders licis stabilizatora airi un domājis tālāk airēt ar rezerves airi, bet pats vairs nav varējis kajakā ierāpties. "Stabilizators vienmēr rāda, ka cilvēks ir ķepurojies, jo to liek tikai iesācējiem, diletantiem vai totāla izmisuma brīžos," spriež pazudušā draugs.

"Teorētiski viņam jābūt dzīvam"

Spriežot pēc atrastā Audera kajaka stāvokļa, Patmalnieks secina: šī laiva nav bijusi nogrimusi, tā visu laiku bijusi neapgāztā stāvoklī. "To, ka viņš [Auders] ir nopietni cīnījies, to gan var redzēt. Neuzskatu, ka viņš ir noslīcis, jo teorētiski viņam jābūt dzīvam - varbūt salauztām kājām un sadauzītam, bet dzīvam," secina draugs. Viņš argumentē, ka Auderam mugurā bijis tāds apģērbs, kas īsti neļauj noslīkt. Laivotājam virsū bijusi peldveste, kā arī tā dēvētie "neoprēna brunči" - ekipējums, kas speciāli darināts, lai neļautu noslīkt. Arī kājās Auderam bijušas plāna neoprēna bikses. "Kaut kur viņš mētājas... Mani interesē atrast cilvēku, nevis runāt par to, kas un kā ir noticis," portālam Jauns.lv teic laivotājs.

Šobrīd Audera meklēšana notiek gan ar helikopteru atklātā jūrā, gan ar cilvēku resursu piekrastēs. Galvenais meklēšanas areāls - ap 30 kilometru rādiusā no vietas, kur izskalots viņa kajaks. Savukārt Aiga lietotais rezerves airis var atrasties jebkur - kā Igaunijas krastos, tā arī Bolderājas pludmalē, tāpēc joprojām ikviens cilvēks aicināts doties pastaigā gar jūru un ziņot, ja airis tiek ieraudzīts. Nekādas citas iepriekš minētās mantas nav uzmanības vērtas, jo tās visas atrastas Audera kajakā.

