Atrasts Baltijas jūrā pazudušā Aiga Audera kajaks

Igaunijas piekrastē atrastā Audera laiva palīdzēšot turpmākajā meklēšanā. Koordinātes N58 22.231 E23 44.028, ziņo "Jūras laivas".

Cilvēki, kuri vēlas piedalīties turpmākajā Audera meklēšanā, tiek aicināti sazināties ar viņa draugu Gundaru Patmalnieku pa tālruni +371 29669185.

Jau vēstījām, ka laivotājs un mākslinieks Aigis Auders piektdien, 16.augusta, rītā ar jūras kajaku devās no Kolkas uz Roņu salu un pazuda bez vēsts. Vīrietis ar jūras kajaku no Kolkas startēja ap plkst.8, bet pēc plkst.11 ar viņu vairs nebija iespējams sazināties. Vīrietis bija plānojis doties ceļojumā no Kolkas uz Roņu salu un tālāk uz Abruka salu un Sāremā salu.

Aigis Auders savā kajakā. (Foto: Aigis Auders savā kajakā.)

Auders bija ģērbies pelēki melnas krāsas jakā, melnā glābšanas vestē, galvā viņam bija melna vai smilšu krāsas naģene ar piešūtu garu malu. Viņa kajaks ir četrus metrus garš zaļganpelēkā krāsā ar dažādu krāsu uzlīmēm.

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš zina pazudušā vīrieša atrašanās vietu, vai arī atrod viņu vai aprakstam atbilstošu kajaku. Ar policiju iespējams sazināties, zvanot pa tālruni 63 202 700 vai 110.

Auders ir rotu mākslinieks, taču ar laivošanu viņš aizrāvies jau vairākus gadus. Tuvinieki viņu sauc par pieredzējušu laivotāju. Aigis ir brālis leģendārajam ārstam un bijušajam veselības ministram Ārim Auderam.

Audera sieva, mākslas zinātniece Ilona Audere, ceturtdien feisbukā rakstīja: "Paldies visiem, kuri man zvana, raksta, dalās ar ziņu un piedāvā palīdzību! Cerība nav zudusi... Šodien tiek pārmeklēts Sāremas krasts no zemes puses - meklē cilvēki un apmācīti suņi. Esmu ļoti pateicīga cilvēkiem, kuri vakar ar savu privāto helikopteru pusi dienas iesaistījās meklēšanā, arī NBS rūpīgajam pilotam. Kaitotāji un serfotāji sestdienas vakarā starp Kolku un Roņu salu redzējuši baltu signālraķeti. Varbūt, ka tā bija no Aiga laivas. Kāpēc uz to neviens nav reaģējis? Ja kāds zina, kas tā par raķeti - to laidis kāds cits tāpat svētkos utt., pastāstiet mieram, kura nav".