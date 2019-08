Arī helikopteram neizdodas jūrā ieraudzīt pazudušo mākslinieku Auderu - meklēšana pārtraukta

Valsts policija (VP) lūdz iedzīvotāju palīdzību, lai atrastu 1960.gadā dzimušo Aigi Auderu, kurš piektdienas, 16.augusta, rītā ar jūras kajaku devās no Kolkas uz Roņu salu un pazuda bez vēsts. Kā informēja VP preses pārstāve Gita Gžibovska, vīrietis ar jūras kajaku no Kolkas startēja ap plkst.8, bet pēc plkst.11 ar viņu vairs nebija iespējams sazināties. Policijas rīcībā esošā informācija liecina, ka vīrietis bija plānojis doties ceļojumā no Kolkas uz Roņu salu un tālāk uz Abruka salu un Sāremā salu.

Auders bija ģērbies pelēki melnas krāsas jakā, melnā glābšanas vestē, galvā viņam bija melna vai smilšu krāsas naģene ar piešūtu garu malu. Viņa kajaks ir četrus metrus garš zaļganpelēkā krāsā ar dažādu krāsu uzlīmēm.

Auders ir rotu mākslinieks, taču ar laivošanu viņš aizrāvies jau vairākus gadus. Tuvinieki viņu sauc par pieredzējušu laivotāju.

Valsts policija aicina atsaukties ikvienu, kurš zina pazudušā vīrieša atrašanās vietu, vai arī atrod viņu vai aprakstam atbilstošu kajaku. Ar policiju iespējams sazināties, zvanot pa tālruni 63 202 700 vai 110. Vīrieša meklēšanā jau divas dienas iesaistīti arī armijas resursi. Kā liecina Nacionālo bruņoto spēku (NBS) vēstītais sociālajā tīklā "Twitter", sestdien plkst.11.23 Jūras meklēšanas un glābšanas koordinācijas centrs ("MRCC Rīga") saņēma informāciju, ka piektdien vīrietis ar kajaku devies no Kolkas uz Roņu salu un pazudis.

Jau sestdien "MRCC Rīga" veica dreifa rajona aprēķinus un iesaistīja jahtas "Tuscan" un "Palsa" Roņu salas apkārtnes apsekošanā. Atbalstu meklēšanas darbos sniedza arī Gaisa spēku helikopters "Mi-17".

Neatrodot meklēto personu, sestdien plkst.17.07 meklēšanas darbi tika pārtraukti, taču svētdien tie atkal atsākās, izmantojot Gaisa spēku helikopteru "Mi-17". Svētdien Audera meklēšana jūrā ilga līdz plkst.20.20, kad tā tika pārtraukta bez rezultāta.

NBS atgādina, ka meklēšanas un glābšanas operācijas sekmīga iznākuma iespējamību palielina savlaicīga ziņošana un personīgo glābšanas līdzekļu izmantošana. Ja noticis nelaimes gadījums jūrā, nekavējoties jāzvana "MRCC Rīga" pa tālruni 115.