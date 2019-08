Vēsturiska nama vietā pošas ierīkot autostāvvietu lielveikalam "Lidl"

Rēzeknē, būvējot tirdzniecības centru, ne tikai ceļ, bet arī nojauc – trīs ēku vietā pēc gada atradīsies plaša autostāvvieta. Viens no namiem ir celts 1930. gadā – neierastāka veidola divstāvu ēka, kurā pirms kara dzīvoja Rēzeknes cietuma priekšnieks ar ģimeni, bet mūsdienās atradās dažādas iestādes.

Privātīpašnieks drīkst darīt, kā grib

Latgales Kultūrvēstures muzeja vēsturnieks Kaspars Strods Latvijas Radio skaidro, ka tas ir trīsdesmito gadu funkcionālais stils, ieejā vērojams interesants klasicisma elements. “Šī ēka ir nozīmīga, jo tā ir viena no pēdējām, kas sniedz kaut kādu informāciju par apbūvi, kas ir bijusi pirms astoņdesmit, deviņdesmit gadiem,” stāsta Strods. Līdz ar nama nojaukšanu zudīs daļa no vēstures, taču šis ir privātīpašums, kam nav ne valsts, ne vietējās nozīmes kultūras pieminekļa statusa. Līdz ar to sabiedrība var tikai paust sašutumu, bet likumīgu iespēju apturēt nojaukšanu nav, kaut arī Rēzeknē jau tā atlicis maz no vēsturiskās apbūves.

Citāds izskats nav arguments

Ieeju rotā interesants klasicisma elements. (Foto: Lāsma Zute/Latvijas Radio)

Rēzeknes pilsētas pašvaldības būvvaldes vadītājas vietnieks Imants Gaiduļs Latvijas Radio pavēstījis – tikai tāpēc, ka ēkauzcelta pirms ilga laika un izskatās citādi, nevar būt ierobežojumu, lai to neļautu nojaukt. Jautāts, kāpēc nams nav pieteikts kultūras pieminekļa statusam, Gaiduļs norādījis, ka tas nav būvvaldes pienākums, ar to nodarbojas Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde. Pārvaldes Latgales reģionālās nodaļas vadītāja Vilma Platpīre Latvijas Radio atrunājusies, ka viņu aizsardzībā šīs ēkas nav, tāpēc nevar neko komentēt par tās nozīmīgumu.

“Ēkas nojaukšana ar Nacionālo kultūras mantojumu pārvaldi nebija jāsaskaņo, tā ir būvvaldes kompetence. Būvvalde pie Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes nav vērsusies izvērtēt ēkas kultūrvēsturisko vērtību,” pauž Platpīre. Rakstīt šādu iesniegumu pārvaldei gan var jebkurš, norādot pamatojumu – vēsturisko informāciju, saglabājušās vērtības, pievienojot fotogrāfiju.

Jēkabpilī gribēja nojaukt autoostu

Ne visur "Lidl" ir izdevies dabūt cauri nojaukšanas plānus. Arī Jēkabpilī lielveikala autostāvvietai bijis traucēklis –autoosta. Tas nekas, ka tikai 2004. gadā celta (par 600 000 eiro) un pirms desmit gadiem saņēmusi Satiksmes ministrijas balvu kā otrāl abākā autoosta Latvijā pēc Daugavpils. Neraugoties uz solījumu vietā uzcelt jaunu autoostu, pašvaldība nostājās pret.

Rīgā Purvciema iedzīvotājiem izdevās apstrīdēt 24 koku ciršanu Dzelzavas ielā 75b. Iepriekšējais Rīgas mērs Nils Ušakovs atcēla "Lidl" labvēlīgo Apstādījumu saglabāšanas komisijaslēmumu. Tikmēr Pļavniekos Lubānas tirgus vietā top "Lidl", kas durvis varētu vērt nākamgad.

Vācijas lielveikalu tīkls plāno izvērsties visā Latvijā – arī Liepājā, Tukumā, Jūrmalā un citās pilsētās. Pašreiz "Lidl" veikali darbojas tikai vienā no Baltijas valstīm – Lietuvā.