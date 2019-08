Šodien pēdējo dienu Aglonā pulcēsies tūkstošiem ticīgo, lai svinētu Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkus.

Kā norādīja Freimane, svētku laikā par savu veselību īpaši jādomā tiem, kuriem ir kāda hroniska saslimšana. Dodoties uz svētvietu, jāievēro veselības stāvoklim atbilstošs režīms un jāņem līdzi sev nepieciešamie medikamenti - gan ikdienā lietojamie, gan krīzes brīžiem paredzētie, piekodina NMPD pārstāve. Ja saslimšanai tās paasinājuma periodā raksturīgi samaņas traucējumi, kabatā jānēsā zīmīte, kurā norādīts vārds, uzvārds, saslimšana, kā arī piederīgā tālruņa numurs, piebilda Freimane.

Aglonas svētku apmeklētāji nereti pie mediķiem vēršoties ar kāju noberzumiem, gremošanas problēmām un galvassāpju dēļ, tāpēc, pēc Freimanes paustā, ieteicams līdzi ņemt arī dažādus pašpalīdzības līdzekļus - noderēs gan plāksteri un pārsēji brūču un nobrāzumu apkopšanai, gan pretsāpju tabletes un medikamenti vēdergraizēm.

Freimane atgādināja, ka laikapstākļi šovasar ir grūti prognozējami, tāpēc jāparūpējas arī par atbilstošu apģērbu. Saulē labāk iet gaišā, ērtā apģērbā, obligāti galvā liekot cepuri vai lakatu, bet, ja laiks solās būt vēss, nepieciešama siltāka jaka un lietusmētelis, uzsvēra Freimane.

Viņa atgādināja, ka jāizvairās no pārpūles un ilgstošas uzturēšanās tiešos saules staros. Ikvienam, īpaši senioriem, ik pa brīdim vajadzētu atvilkt elpu ēnā un regulāri padzerties - Aglonas bazilikas teritorijā atrodas vairākas ūdens ņemšanas vietas, tāpēc ieteicams ņemt līdzi trauku, lai nodrošinātos ar dzeramā ūdens krājumiem.

Lai būtu spēks un enerģija visām svētku dienām, Freimane aicina ēst pārdomāti, neizlaižot ēdienreizes. Uz Aglonu nevajagot ņemt līdzi produktus, kas ātri bojājas, piemēram, gaļu, pastētes, desu, zivis, kūkas ar krēmiem, salātus ar krējumu un majonēzi. Tāpat, ieturot maltīti, jāuzmanās no bitēm un lapsenēm, jāraugās, lai tās nemanot neiekļūst ēdienā vai dzērienā.

Freimane uzsvēra, ka jāuzmanās arī no uguns un ūdens, turklāt nevajadzētu peldēties vienam vai peldēt tālu no krasta. Dedzinot svecītes, kā norāda mediķi, jāuzmanās no sveču liesmām un kūstoša vaska. Nevajag izmantot kūstoša materiāla sveču ietvarus, kā arī sveču tuvumā jābūt piesardzīgam, īpaši valkājot garu un plīvojošu apģērbu.

Vienlaikus mediķi aicina svētceļniekus, kā arī Aglonas svētku dalībniekus citam citu pieskatīt. Svarīgi arī uzlādēt mobilo telefonu, lai nepieciešamības gadījumā varētu lūgt palīdzību, ja gadās nomaldīties vai ir palicis slikti.

Aglonas svētku laikā bazilikas teritorijā dežurēs mediķi, pie kuriem varēs vērsties tad, kad pasliktinās pašsajūta vai gūta trauma. Palīdzība tiks sniegta pirmās palīdzības punktos, ko varēs atpazīt pēc balta balona ar sarkanu krustu, dzeltenas krāsas mediķu teltī un NMPD brigāžu mašīnās.