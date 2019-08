Rīgas svētku laikā par braucienu RS sabiedriskajā transportā nebūs jāmaksā

No 17. līdz 18. augustam, saistībā ar iespējamo pasažieru plūsmas palielināšanos Rīgas svētku laikā, sabiedriskā transporta kustība tiks pielāgota svētku norises vietām, atsevišķos maršrutos, atbilstoši pasažieru plūsmai, kursēs lielākas ietilpības transporta līdzekļi un tiks nodrošināti papildu reisi.

17. augustā, transporta kustība atsevišķos sabiedriskā transporta maršrutos tiks nodrošināta līdz plkst. 2:00 no pilsētas centra, apkalpojot pēc iespējas lielāko daļu pilsētas mikrorajonu un nodrošinot pasažieru nokļūšanu uz un no organizētajiem svētku pasākumiem. Papildu reisi tiks organizēti:

3., 11., apvienotajā 12., 23. un 26. (pa Akmens tiltu), 18., 24., 25., 37., 40., 50., 51. un 53. autobusa maršrutā;

1., 5., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā;

9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā.

Sestdien no plkst. 12:00 līdz aptuveni plkst. 13:00 seno spēkratu izstādes Kalpaka bulvārī dēļ, būs izmaiņas sekojošos sabiedriskā transporta maršrutos:

1. trolejbusa maršruts uz pasākuma laiku būs slēgts. Plānots, ka pēdējais trolejbuss no galapunkta „Pētersalas iela” izbrauks plkst. 11:13, no galapunkta „Valmieras iela” plkst. 11:36.

19. maršruta trolejbusi kursēs no galapunkta „Ziepniekkalns” līdz Inženieru ielai. Plānots, ka pēdējais trolejbuss no galapunkta „Ziepniekkalns” izbrauks uz Pētersalas ielu plkst. 10:59, no galapunkta „Pētersalas iela” uz Ziepniekkalnu plkst. 11:40.

2. maršruta autobusi virzienā no Vecmīlgrāvja kursēs pa maršrutu līdz Pulkveža Brieža ielai, tālāk pa Pulkveža Brieža ielu, Elizabetes ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā no Abrenes ielas autobusi kursēs pa maršrutu līdz Kalpaka bulvārim, tālāk pa Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Vesetas ielu, Hanzas ielu, Pulkveža Brieža ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Vecmīlgrāvi pasažieru izlaišana/uzņemšana tiks organizēta Hanzas ielā, pirms krustojuma ar Pulkveža Brieža ielu (bez pieturvietas zīmes).

24. maršruta autobusi virzienā no Mangaļsalas kursēs pa maršrutu līdz Pulkveža Brieža ielai, tālāk pa Pulkveža Brieža ielu, Elizabetes ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā no Abrenes ielas autobusi kursēs pa maršrutu līdz Kalpaka bulvārim, tālāk pa Kalpaka bulvāri, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Hanzas ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Mangaļsalu pasažieru izlaišana/uzņemšana tiks organizēta Sporta ielā, pirms krustojuma ar Skanstes ielu (bez pieturvietas zīmes).

20. maršruta autobusi virzienā no Pļavnieku kapiem kursēs pa maršrutu līdz Bruņinieku ielai, tālāk pa Bruņinieku ielu, Krišjāņa Valdemāra ielu, Sporta ielu, Vesetas ielu, Hanzas ielu, Pulkveža Brieža ielu un tālāk pa maršrutu.

Autobusi pieturēs visās apvedceļā esošajās pieturvietās. Virzienā no Mangaļsalas un Vecmīlgrāvja, 2. un 24. autobusa maršrutā tiks slēgta pieturvieta „Elizabetes iela”, virzienā no Abrenes ielas tiks slēgtas pieturvietas „Medicīnas muzejs”, „Dzirnavu iela” un „Sporta iela” (tikai 24. autobusa maršrutam). 20. autobusa maršrutā, virzienā no Pļavnieku kapiem, tiks slēgtas pieturvietas „Ģertrūdes iela”, „Esplanāde”, „Medicīnas muzejs” un „Dzirnavu iela”.

Pasākumam beidzoties, tiks atjaunota augstāk minēto sabiedriskā transporta maršrutu kustība pa pamatmaršrutiem.

Vienlaikus informējam, ka no plkst. 11:15 plānota tradicionālā spēkratu parāde Rīgas ielās posmā Rīgas Motormuzejs – Kalpaka bulvāris, no plkst. 13:15 plānots brauciens caur Rīgu uz Rundāles pili. Minētajos laika posmos ir iespējami īslaicīgi sabiedriskā transporta kustības traucējumi.

17. un 18. augustā saistībā ar pasākumiem Lucavsalas atpūtas zonā 40. maršruta autobusi, braucot Ziepniekkalna virzienā, pieturēs pieturvietā „Lucavsala”.

Ja sestdien svētku uguņošanas laikā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme pāri Akmens tiltam, 22. maršruta autobusi kursēs līdz pieturvietai „Centrālā stacija”, tad apgriezīsies pretējā braukšanas virzienā un brauks pa Gogoļa ielu, Marijas ielu (apgriežas braukšanai pretējā virzienā kā 8. autobusa maršruts Stacijas laukumā), tālāk pa Gogoļa ielu, Lāčplēša ielu, Salu tiltu, Mūkusalas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri un tālāk pa maršrutu. Pieturvieta „13. janvāra iela”, „Grēcinieku iela” netiks apkalpota, pieturvietā „Centrāltirgus” virzienā uz Lidostu autobuss nepieturēs. Autobuss pieturēs starppilsētu autobusu pieturvietā „Nacionālā bibliotēka” Uzvaras bulvārī.

Pēc svētku uguņošanas visi sabiedriskā transporta maršruti, kas brauc pāri Akmens tiltam virzienā uz Pārdaugavu, apstāsies pieturvietā „Grēcinieku iela”.

Svētdien, 18. augustā, līdz svētku pasākumu beigām tiks organizēti papildu reisi:

37., 40. un 53. autobusa maršrutā;

1., 5., 7., 10. un 11. tramvaja maršrutā;

9., 14., 15., 17., 18., 22. un 27. trolejbusa maršrutā.