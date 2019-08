Nodomājot, ka mājās atnācis tētis, meitene devusies uz virtuvi. Skolniece nobijās, kad ieraudzīja virtuvē sēžam nepazīstamu vīrieti. Svešinieks pilnām mutēm ēda ceptu olu un sieru, ko pats bija izņēmis no ledusskapja. Viņš tik ļoti bija aizrāvies ar ēšanu, ka pat nepamanīja, ka ir pamanīts.

Apķērīgā meitene tūdaļ izgāja uz balkona un piezvanīja policijai pa tālruņa numuru 110, pastāstot par redzēto. Notikuma vietā ieradās Siguldas novada pašvaldības policijas likumsargi, kuri nelūgto viesi turpat dzīvoklī aizturēja. Pēc brīža ieradās arī Valsts policijas Siguldas iecirkņa policisti.

Svešais vīrietis, kurš tobrīd atradās 1,94 promiļu stiprā alkohola reibumā, tika nogādāts Valsts policijas Siguldas iecirknī.

Pārbaudot viņa identitāti, noskaidrots, ka viņš dzimis 1957. gadā. Pēdējo gadu laikā viņš nav nonācis policijas redzeslokā. Tomēr jāpiemin, ka vīrietim nav deklarētas dzīvesvietas. Pašreizējā informācija liecina, ka no dzīvokļa nav pazudušas citas mantas.

Noskaidrots, ka vīrietis varēja iekļūt svešajā dzīvoklī, jo nebija aizslēgtas durvis.

Saistībā ar notikušo uzsākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 175. panta trešās daļas – par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot dzīvoklī. Par šādu noziegumu likumā paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.

Ņemot vērā, ka persona bija nobaidījusi bērnu, Valsts policija vērtēs vai viņa rīcībā nav saskatāma emocionālā vardarbība pret nepilngadīgo. Attiecīgi pret viņu uzsākta arī administratīvā lietvedība pēc Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 172./2 panta. Par šādu pārkāpumu izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 400 eiro.

Valsts policija aicina iedzīvotājus vienmēr parūpēties par sava mājokļa un tuvinieku drošību, aizslēdzot dzīvokļa durvis, un atgādināt to izdarīt arī saviem bērniem! Liels skaits zādzību no mājokļiem notiek brīvi piekļūstot, jo iemītnieki aizmirsuši aizslēgt durvis un aizvērt logus, dodoties prom vai nav to izdarījuši atrodoties mājās.

Tāpat aicina vērtīgās mantas, tostarp rokassomas, makus un mobilos telefonus, neglabāt priekšnamā. Ja mājās atrodas liels daudzums skaidras naudas, dārglietas vai citi sevišķi vērtīgi priekšmeti, vērts iegādāties kvalitatīvu seifu un to piestiprināt pie mājas nesošās sienas.