Šajās vietās būtu nepieciešams veikt lietus novades sistēmas pārbūvi vai izbūvi, lokālas lietus ūdens novadīšanas sistēmas izbūvi vai arī ievalču izveidošanu, lai stipra lietus laikā nekrātos ūdens uz brauktuves.

"Lai kaut nedaudz uzlabotu brauktuvju stāvokli lietavu laikā, ikdienas ielu uzturēšanas ietvaros patlaban jau ir uzsākti remontdarbi Čiekurkalna 1.līnijā zem Vairoga pārvada, kur plānots veikt infiltrācijas lauka ierīkošanu zem pārvada, kas uzņems ja ne visu, tad vismaz lielāko daļu lietus ūdens no brauktuves. Tāpat uzsākti darbi Viestura prospektā, kur plānots izveidot ievalces," norāda Dimante.

Vienlaikus viņa informē, ka departamenta speciālisti šobrīd gatavo visu nepieciešamo dokumentāciju, lai tuvāko nedēļu laikā izsludinātu iepirkumu un atrastu projektētāju konkrēto 18 Rīgas ielu lietus novades sistēmas izbūvei.

"Kopējās izmaksas, lai atrisinātu 70. un 80.gados būvēto ielu nepilnības un izbūvētu lietus ūdens novades sistēmas šobrīd nav iespējams prognozēt un tās būs zināmas tikai pēc būvprojektu izstrādes," norāda pārstāve.

Kā ziņots, lietavu laikā regulāri applūst vairākas Rīgas ielas, kas regulāri rada arī virkni sūdzību no iedzīvotājiem.

Lai risinātu radušos situāciju, domes vadība sasauca atbildīgo institūciju sanāksmi. Pēc Satiksmes departamenta direktora Vitālija Reinbaha teiktā, vairākās vietās Rīgā, piemēram, Viestura prospektā, peļķes veidojas tādēļ, ka vēsturiski tur lietus ūdens novades sistēmas vispār nav izveidotas.

Tāpat peļķes veidojas tādēļ, ka vairums no lietus ūdens kanalizācijas tīkliem ir būvēti pagājušā gadsimta 70.-80.gados, izmantojot sliktas kvalitātes cauruļvadus un būvdarbus veicot nepietiekošā vai pat zemā kvalitātē. "Līdz ar to lietus kanalizācijas tīkls ir novecojis, neatbilst mūsdienu prasībām un ir nepieciešams to atjaunot," sacīja Reinbahs.

Taujāts, kādēļ applūst arī nupat atjaunotās ielas, Reinbahs norādīja, ka pārsvarā šajās ielās veikta tikai asfalta seguma atjaunošana, nevis pilna ielas pārbūve, kas ietvertu arī kanalizācijas tīklu pārbūvi.

Sanāksmes izskaņā domes vadība uzticēja departamentam līdz 1.augustam apzināt problemātiskos ielu posmus, kuri lietavu laikā applūst, izstrādāt katrai vietai iespējamo risinājumu, kā arī apkopot to īstenošanai nepieciešamos līdzekļus.