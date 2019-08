Ceļa zīme. (Foto: Renāte Briede/LETA)

Slēgs satiksmi Bauskas ielas posmā

Runā Rīga Sadarbībā ar Rīgas pašvaldību

Saistībā ar avārijas likvidācijas darbiem no 9. augusta plkst. 7.00 līdz 12. augusta plkst. 20.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Bauskas ielā, posmā no Jāņa Čakstes gatves un Bauskas ielas rotācijas apļa līdz Bukaišu ielai virzienā no rotācijas apļa uz Bukaišu ielu.