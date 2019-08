Kāpēc uz Sv. Marijas kapelas vārtiņiem Rīgas Domā rotājas apzeltīta pelīte? Vai tas ir meistaru ieslēpts joks par teicienu “pliks kā baznīcas žurka?”, kad tiem neesot samaksāts par paveiktajiem darbiem? Vai arī tā ir atsauce uz lielajiem plūdiem 18. gs. sākumā, kad baznīcā peldējušas visas iekārtas un uz tām, glābjoties no ūdens, tupējušas peles?

Mihaila Bulgakova romāns “Meistars un Margarita” nebūtu iespējams bez viņa sievas un romāna dedzīgas aizstāves Jeļenas Bulgakovas, kura ir dzimusi Rīgā, ēka Elizabetes un Vīlandes ielas stūrī, kurā viņa pavadījusi bērnību, romāna cienītāju aprindās ir zināms kā “Margaritas nams”.

Mūsu gadsimtā, ugunsgrēkā Rīgas Pilī bojā gāja daudzas Latvijas kultūras vērtības, taču saulītes motīvs Sūtņu akreditācijas zāles interjerā, ir saglabājies gandrīz neskarts. 20. gadsimta 20. gados interjeru ar tā elementiem izstrādāja Ansis Cīrulis, viens no pirmajiem profesionālajiem Latvijas dizaineriem. Arī viņa veidotais mēbeļu komplekts palika neskarts.

Rīgas leģenda II – Bulgakova Sfinksa Vīlandes ielā 1. © Rīgas Porcelāna muzejs. (Foto: Publicitātes foto)

Šīs un citas leģendas var izspēlēt mākslas darbos, kurus radīt aicināts ir ikviens Rīgas svētku dalībnieks, Rīgas iedzīvotājs un viesis.

Rīgas leģenda III – Doma baznīcas pelīte. © Rīgas Porcelāna muzejs. (Foto: Publicitātes foto)

17. un 18. augustā no plkst. 12.00 līdz 18.00 Vērmanes dārzā Rīgas Porcelāna muzejs aicina piedalīties radošā flīžu apgleznošanas darbnīcā “Rīgas leģendas”. Izmantojot mākslinieku sagatavotus lekālus par rosinošiem stāstiem no Rīgas vēstures, kā arī savu iztēli, interesenti varēs apgleznot keramikas flīzes 15x15 cm izmērā. Apgleznošanai tiks piedāvāti keramikai piemēroti materiāli, tādējādi priekšmetu uzreiz pēc izgatavošanas varēs ņemt sev līdzi un lietot sadzīvē vai arī kā skaistu un unikālu dekoru – piemiņu no Rīgas un svētkiem.

Darbnīcu vadīs profesionālas mākslinieces Rasa Jansone un Arta Baltā. Darbnīca paredzēta gan bērniem, gan pieaugušajiem, bez vecuma ierobežojumiem. Darbnīca apmeklētājiem pieejama bez maksas.