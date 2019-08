Pēc viņa teiktā, patlaban nav nekādas koordinācijas pār to, kādus pakalpojumus sniedz pašvaldībām piederošās slimnīcas.

"Katra slimnīca dara ne gluži to, ko grib, tomēr pati izvēlas, kādus speciālistus piesaista, un tad attiecīgi tādas procedūras arī veic. Bet tam ir jābūt pārvaldītam no valsts, proti, arī tā saucamajām pašvaldības slimnīcām ir jābūt pārvaldītām no valsts," uzskata politiķis.

Skride atgādina, ka gan par valsts, gan pašvaldību slimnīcu sniegtajiem pakalpojumiem maksā Nacionālais veselības dienests.