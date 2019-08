Rīgas Porcelāna muzeja radošās darbnīcas “Rīgas svētkos”

16. augustā no plkst. 16.00 līdz 17.30 norisināsies Māras un Eduarda Generu porcelāna dekorēšanas meistarklase. Meistarklasē Māra un Eduards Generi dalīsies ar savu pieredzi un demonstrēs tehnikas, kuras lieto porcelāna dekorēšanai – dekolu izmantošanu kopā ar rokas apgleznojumu.

Apmeklētājiem būs iespēja strādāt uz 16x16cm liela kvadrātveida porcelāna šķīvja, pielietojot iegūtās zināšanas. Dalības maksa meistarklasē – EUR 8,00. Vietu skaits ir ierobežots tāpēc uz meistarklasi nepieciešams pieteikties iepriekš, zvanot pa tālruni 67012944.

Mākslinieki Māra Genere (1943) un Eduards Geners (1940) ir izcili keramikas meistari, kuri veido gan priekšmetu formas, gan dekorus. Savā radošajā mūžā ir strādājuši ar dažādiem keramikas materiāliem – lielākoties mālu, šamotu un akmens masām. Mākslas darbos veido poētiska rakstura sižetiskas kompozīcijas, kam ierosme gūta dabā un folklorā. Kā iepriekš ziņots, līdz 2019. gada 21. augustam Rīgas Porcelāna muzejā skatāma kopīga abu mākslinieku izstāde “Kā dziesmā”.

17. augustā no plkst. 12.00 līdz 17.00 muzejpedagoģe Astra Kaprāne vadīs radošo porcelāna darbnīcu. Radošajā porcelāna apgleznošanas darbnīcā apmeklētāji varēs apgleznot dažādus porcelāna traukus ar keramikas krāsām, kas apdedzināšanas procesā iekūst glazūrā, līdz ar to traukus vēlāk varēs praktiski izmantot. Dalības maksa darbnīcā EUR 5,10 – 10,50, atkarībā no izvēlētā porcelāna priekšmeta. Uz radošo porcelāna darbnīcu nav nepieciešama iepriekšēja pieteikšanās.