Rīgas pašvaldībai piederošās telpās veikti remontdarbi bez līguma; nav zināms pat darbu veicējs

Jau ziņots, ka REA telpās būvnieki aizvadītā gada nogalē veikuši remontdarbus 20 000 eiro vērtībā, lai gan pirms tam līgums par to veikšanu nav noslēgts un nauda par paveikto darbu nav samaksāta. Uz to reaģējis deputāts Bergs, kurš vērsās policijā ar iesniegumu. "VP sākta resoriskā pārbaude par prettiesiskām darbībām no REA atbildīgo personu puses," teikts sociālajā tīklā "Facebook" publicētajā policijas atbildē deputātam.

Resoriskās pārbaudes sākšanu aģentūrai LETA apliecināja arī VP preses pārstāve Elīna Sprudzāne.

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja atkārtoti izskatīja REA 2019.gada budžetu un tajā aģentūra lūdz piešķirt 20 000 eiro biroja telpu remontdarbiem Mazajā Jaunielā 5. Tomēr, atbildot uz deputātu jautājumiem, REA direktora vietnieks Igors Puntuss atklāja, ka remonts jau esot veikts pērnā gada decembrī.

"Remonts jau ir bijis un būvnieki šos darbus veica bez līguma. Mēs vienojāmies, ka samaksu veiksim pēc tam, kad būs apstiprināts pašvaldības budžets," sacīja Puntuss. Šāds apgalvojums izraisīja lielu interesi komitejas deputātu vidū.

Puntuss deputātiem atkārtoti apliecināja, ka būvnieki paši parakstījušies uz sadarbību, kas būtībā tiešām bijusi bez jebkādām garantijām. "Mums ir projekta tāme un tā atbilst tieši 20 000 eiro. Līdz šim mēs nekādu samaksu neesam veikuši, jo mums tādas naudas nav. To visu var pārbaudīt," teica amatpersona. Tiesa, to, kura firma būvdarbus veikusi, Puntuss tobrīd neatcerējās.