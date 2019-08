No šodienas plkst.8 līdz 7.augusta plkst.8 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Lucavsalas ielā un Laivu ielā, Lucavsalā.

Tāpat šajā laika posmā būs aizliegts apstāties un stāvēt Lucavsalas ielas un Laivu ielas abās pusēs. Līdz 8.augusta plkst.12 būs aizliegts apstāties un stāvēt arī Lucavsalas publiskajā autostāvvietā.

Vienlaikus no šodienas plkst.20 līdz 7.augusta plkst.1 būs aizliegts apstāties un stāvēt Mūkusalas ielas rotācijas aplī, Merķeļa ielas posmā no Krišjāņa Barona ielas līdz Inženieru ielai un Pulkveža Brieža ielas 60 metru garā posmā no trolejbusu galapunkta virzienā uz Hanzas ielu.

Savukārt 6.augustā no plkst.23 līdz 7.augusta plkst.1 būs slēgta transportlīdzekļu satiksme Mūkusalas ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai.

No 6.augusta plkst.7 līdz 7.augusta plkst.1 būs aizliegts apstāties un stāvēt arī Mūkusalas ielas posmā no Akmeņu ielas līdz Bauskas ielai. 6.augustā aizliegts apstāties būs arī DUS "Neste" Mūkusalas ielas rotācijas aplī.

Tostarp no 6.augusta plkst.8 līdz 7.augusta plkst.1 būs aizliegta kuģošanas līdzekļu tauvošanās un enkurošanās Mazajā Daugavā un no 6.augusta plkst.15 līdz 7.augusta plkst.1 būs slēgta kuģošanas līdzekļu satiksme Mazajā Daugavā.

Līdz 8.augusta plkst.12 būs slēgta transportlīdzekļu piekļūšana arī Lucavsalas laivu piestātnei.

Neskaidrību gadījumos iedzīvotāji aicināti zvanīt Satiksmes vadības centram pa bezmaksas informatīvo telefona numuru 80003600, kā arī sekot līdzi sabiedriskā transporta satiksmes izmaiņām.