Vispār jau žirafes sen ar nepacietību gaida iespēju apgūt jaunos plašumus un zebru pulciņš pavasarī papildinājās ar spriganu zebrēnu, bet nu, pateicoties Latvijas Mobilā Telefona (LMT) finansiālajam atbalstam, zoodārzā ieradušies pirmie jaunie “savannas” iemītnieki – dižantilopes, antilopes impalas un Kērka dikdiki.

Dikdiki (Foto: Publicitātes foto)

Dzīvniekiem jāaprod ar kopējiem un augusta beigās jāpārceļas uz “Āfrikas savannas” mītnēm, lai līdz oktobrim iemācītos sadzīvot kopā un 11. oktobrī, pāris dienas pirms Rīgas zoodārza 107 gadu dzimšanas dienas, apmeklētāji varētu pirmo reizi mērot ceļu pa vairāk kā 300 metrus garo “savannas” apskates taku.

Impalas (Foto: Publicitātes foto)

Rīgas domes Attīstības departamenta realizētais “Āfrikas savannas” ekspozīciju kompleksa projekts Rīgas zoodārzā ir savā ziņā Latvijā unikāls projekts komplicētības un būvniecības paņēmienu specifikas ziņā. Šobrīd rit pēdējais darbu etaps, lai zoodārzs jaunās ēkas varētu pārņemt savā apsaimniekošanā un tajās izvietot jau atvestos dzīvniekus.

Impalas (Foto: Publicitātes foto)

Bet jau šobrīd līdzšinējos aplokos, līdzās zebrām, apmeklētāji var aplūkot trīs antilopes impalas, kas atvestas no Hannoveres zoodārza Vācijā un Dvūrkrālovas zoodārza Čehijā. Savukārt 2 Kērka dikdiku mātītes (atvestas no Hannoveres zoodārza) un vienu tēviņu (atvests no Berlīnes zoodārza) apmeklētāji varēs aplūkot jau nākošajā nedēļā, vienā no “Āfrikas savannas” jaunajām ekspozīcijām (blakus žirafu skatu laukumam). Šī ir augumā viena no vismazākajām antilopju sugām, kuras pārstāvji var sasniegt vien 3-7 kg svaru.

Dižantilope (Foto: Publicitātes foto)

Turpretī pasaulē lielāko antilopju – dižantilopju pāri (atvests no Hodenhāgenas Vācijā) apmeklētāji varēs aplūkot vien pēc “Āfrikas savannas” ekspozīciju kompleksa atklāšanas oktobrī. Tikpat slēpti jaunās mītnes labiekārtošanu gaida arī Āfrikas koku dzeloņcūku pāris un pulciņš Āfrikas zemesvāveru.

Dižantilopes (Foto: Publicitātes foto)

Augustā un septembrī, pateicoties LMT finansiālajam atbalstam, Rīgā ieradīsies vēl dažas dižantilopes un impalas, kā arī trīs paprāvi paviānu radinieki Geladas pērtiķi, kuru krāšņi zilo vēderu demonstrācija būs laba dāvana apmeklētājiem zoodārza dzimšanas dienā.