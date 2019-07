Ukrainas olu importētājs apgalvo, ka testa rezultāti neuzrāda pārkāpumus ievestajos sausajos olu produktos

Turklāt, pēc Boreiko teiktā, jebkādas novirzes no pārtikas drošības normām nav konstatētas ne tikai SIA "Ovostar Europe" neatkarīgi organizētajās pārbaudēs, nododot produktu paraugus atkārtotai izmeklēšanai akreditētai laboratorijai, bet arī Latvijas Pārtikas un veterinārais dienesta (PVD) sadarbības laboratorijas "BIOR" veiktajās pārbaudēs.

Uzņēmums atgādina, ka PVD 18.jūlijā un 22.jūlijā publicēja informāciju par salmonellas baktēriju klātbūtni divās no Ukrainas ievestajās sauso olu baltuma produktu "Ovomix 4011H" partijās, attiecīgi sniedzot ziņojumu Eiropas Savienības ātrās brīdināšanas sistēmā (RASFF) un aizturot konkrētās produktu partijas, lai tās nenonāktu pārtikas apritē.

Taču, ņemot vērā atkārtoto laboratorisko pārbaužu, kas vienlaicīgi veiktas divās akreditētās laboratorijās, rezultātus, uzņēmums lūgs PVD atsaukt RASFF sistēmā publicētos ziņojumus, kā arī atļaut aizturēto produktu izplatīšanu.

"Tāpat uzņēmums lūgs pārskatīt atsevišķos medijos pēdējās dienās publicēto PVD un Zemkopības ministrijas viedokli par plāniem vērsties Eiropas Komisijā, lai pārskatītu Ukrainas olu produktu ražotāju atbilstību nekaitīguma prasībām un apturētu Ukrainas olu importu Eiropas Savienībā," norāda Boreiko.

Uzņēmumā atgādina, ka arī šī gada maijā caur Latviju tranzītā uz Portugāli vestajā Ukrainas izcelsmes olu baltuma šķidrajā produktā "Ovomix L1011" pēc papildus pārbaudēm, ko veica kravas saņēmējs Portugālē un šīs valsts pārtikas un veterinārais dienests, nekādas novirzes no pārtikas drošības prasībām netika konstatētas, lai gan Latvijas PVD ziņoja par salmonellas baktēriju klātbūtni šajos produktos.

"Tāpat norādāms, ka Ukrainas izcelsmes čaumalu jeb galda olās nekad nav konstatētas nekādas novirzes no pārtikas drošības un sanitārajām normām," pauž uzņēmumā.

Pēc Boreiko teiktā, PVD ik nedēļu veic ap 20 dažādu no Ukrainas ievesto olu un to produktu partiju pārbaudes un laika posmā no šī gada 1.jūnija vien PVD ir pieņēmis jau 98 partiju paraugus uz salmonellas pārbaudēm un 82 paraugus uz veterināro zāļu atliekvielām.

Vienlaikus Boreiko norāda, ka "Ovostar Europe" ir pārliecināta par "Ovostar Union" holdinga uzņēmumu "Yasensvit Ltd." (čaumalu olas) un "Ovostar Limited" (olu produkti) ražotās produkcijas augsto kvalitāti un atbilstību pārtikas drošības prasībām, līdz ar ko turpinās šīs produkcijas piegādes saviem klientiem Eiropas Savienībā, vienlaicīgi respektējot un turpinot sadarboties ar PVD šīs produkcijas pastiprinātai kontrolei.

Kā ziņots, Zemkopības ministrija (ZM) tuvākajās dienās sūtīs Eiropas Komisijai (EK) vēstuli ar atkārtotu aicinājumu pārskatīt atzīto Ukrainas olu produktu ražotāju atbilstību nekaitīguma prasībām saistībā ar konstatētajiem salmonellas gadījumiem olu baltuma produktos un apturēt ukraiņu olu importu Eiropas Savienības (ES) valstīs, aģentūra LETA uzzināja ZM.

Zemkopības ministra biroja vadītājs Jānis Eglīts aģentūrai LETA teica, ka šī būs jau otrā vēstule, kurā ZM informēs EK par atklātajiem pārkāpumiem no Ukrainas importētajos olu produktos - pirmo vēstuli EK saņēma pirms aptuveni pusotra mēneša. EK kārtība paredz, ka, konstatējot salmonellas gadījumus, dalībvalstīm par to ir jāinformē EK.

Eglīts piebilda, ka ZM saredz arī nepieciešamību lūgt pārskatīt ar Ukrainas pusi noslēgto līgumu par olu produktu tirdzniecību ES, jo pieci salmonellas gadījumi pusgada laikā Ukrainas izcelsmes olu produkcijā vieš šaubas, vai Ukrainas izcelsmes produktu ražotāji ievēro Ukrainas valstij noteiktos pienākumus.

Eglīts pastāstīja, ka, visticamāk, vēstule EK varētu tikt izsūtīta nākamnedēļ. Vienlaikus viņš uzsvēra, ka PVD informāciju par atklātajiem salmonellas gadījumiem olu produktos EK sūta regulāri.

Pēc Eglīta sacītā, mehānisms, kādā EK pārskata atzīto Ukrainas olu produktu ražotāju atbilstību nekaitīguma prasībām, ir samērā smagnējs, jo nav atsevišķu ES valstu, bet gan EK noslēgts visām ES dalībvalstīm saistošs līgums. Saņemot informāciju par Ukrainas olu produktu ražotāju neatbilstību nekaitīguma prasībām, EK ar to vēršas pie pārējām dalībvalstīm un skaidro to viedokļus saistībā ar turpmāko rīcību.