Gada pirmajos trīs mēnešos Ventspilī ir notikušas 13 zādzībās no mājokļiem. Patlaban, izanalizējot situāciju par šā gada četriem mēnešiem, proti, laika posmu no šā gada 1.marta līdz 30.jūnijam redzams, ka VP Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirknī reģistrētas 16 zādzības no dzīvokļiem, 14 zādzības notikušas Ventspils pilsētā, savukārt divas - Ventspils novadā, proti, pa vienai zādzībai Ances pagastā un Piltenē, sacīja Šeršņova.

Ventspils pilsētā astoņos gadījumos zādzības izdarītas Ventas kreisajā krastā, savukārt sešos gadījumos - Ventas labajā krastā, Pārventā.

Ventas kreisajā krastā zādzības koncentrējās pilsētas ziemeļu pusē, kur notikušas septiņas zādzības, savukārt Ventas labajā krastā zādzības koncentrējās Talsu, Celtnieku, Embūtes un Tārgales ielas rajonos. Visvairāk zādzības izdarītas martā - sešas, aprīlī un jūnijā izdarītas pa trim zādzībām, savukārt maijā reģistrētas četras zādzības no dzīvokļiem, stāstīja Šeršņova.

Zādzības visbiežāk izdarītas ceturtdienās, proti, septiņas zādzības, piektdienās, sestdienās un svētdienās reģistrētas pa divām zādzībām, otrdienās un trešdienās pa vienai zādzībai, savukārt pirmdienās nav reģistrētu zādzību no dzīvokļiem.

Sešas zādzības no dzīvokļiem izdarījušas cietušajiem zināmas personas. Iekļūstot dzīvoklī pa logu, to sabojājot, vai brīdī, kad tas atrodas atvērtā stāvoklī, izdarītas četras zādzības no dzīvokļiem, savukārt pa neaizslēgtām dzīvokļa ārdurvīm dzīvoklī iekļūts trijos gadījumos. Šajās reģistrētajās zādzībās no dzīvokļiem tiek nozagti naudasmaki ar naudu vai tikai nauda, juvelierizstrādājumi, mobilie telefoni, planšetes, televizori u.c. materiālās vērtības, stāstīja Šeršņova.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes Ventspils iecirkņa Kārtības policijas nodaļas priekšnieks Gatis Belovs aicina neatstāt logus atvērtā stāvoklī un neradīt iespēju citām personām no ārpuses redzēt iekštelpā esošās vērtīgās mantas, kā arī vienmēr turēt aizslēgtas dzīvokļu ārdurvis.

Dzīvokļu drošībai VP aicina kāpņutelpu ārdurvis aprīkot ar drošības kodu, kāpņutelpas ārdurvis vienmēr turēt aizvērtas slēgtā stāvoklī un novērst, lai uz sienas vai ārdurvīm nav uzrakstīs vai ieskrāpēts drošības kods.

Tāpat svarīgi dzīvokļus aprīkot ar izturīgiem, labas kvalitātes logiem, tiem uzstādīt aizvelkamus aizkarus vai žalūzijas lai, iestājoties tumšajam diennakts laikam, un aizkariem neesot, zagļi nevar novērtēt iekštelpā esošās vērtīgās mantas ar mērķi tās nozagt, savukārt, dodoties prom, neaizmirst aizvērt visus logus un ārdurvis.

"Ilgstošas prombūtnes laikā iesakām palūgt uzticamam kaimiņam pieskatīt dzīvokli un nepieciešamības gadījumā ziņot par aizdomīgām situācijām. Jāpiebilst, ka īpašuma drošību uzlabo restu uzstādīšana logiem," teica policijas amatpersona.

VP aicina piefiksēt savā īpašumā esošo mantu pazīmes, nofotografēt tās, saglabāt iegādi apliecinošus dokumentus u.c., lai zādzības gadījumā varētu šo uzrādīt VP, lai tās vieglāk varētu atpazīt un atrast.

VP papildus atgādina, ka bezmaksas diennakts palīdzības tālrunis ir 110, kas darbojas, zvanot gan no fiksētā tālruņa, gan mobilajiem tālruņiem, savienojums notiek ar jebkuru Valsts policijas dežūrdaļu.