Horeogrāfe Liene Grava ielūdz uz dejas izrādi "pusOtrs" Valmierā

Izrādes radošā komanda kopā ar dramaturgu Artūru Dīci un mūzikas autoru Kasparu Kurdeko no 22. jūlija mīt radošajā rezidencē Valmierā, kur līdz pat pirmizrādei rit intensīvs mēģinājumu process.

Valmieras vasaras teātra festivāla uzstādījums ir veidot izrādes pilsētvidei, piešķirt pilsētai dzīvu elpu, kas Lienes Gravas iecerē tiek īstenots Ūpīša ielas namā - par atbalstu, patvērumu un pamatu izmantojot gan mājas sienas, gan logus, gan citus eksterjera elementus, kas saplūst ar paša cilvēka iekšējo un ārējo pasauli. Skatītājs ir aicināts izdzīvot divu dvīņu stāstu, brīžam savā uzmanībā lecot no mizanscēnām un detaļām uz akrobātiskiem trikiem; smejoties, varbūt melanholiski nopūšoties un sekojot telpā pazūdošu kustību veiklībai. Radošās komandas uzstādījums ir pārvērst pilsētvidi par dzīvu subjektu, cilvēka pārdzīvojumu papildinošu un atklājošu instrumentu.

“pusOtrs” ir stāsts par diviem dvīņiem, kuri līdz šim visu darījuši kopā. Nēsājuši vienādas drēbes, piedzīvojuši vienādas izklaides un izjutuši vienādas alkas pēc vienas un tās pašas meitenes. Līdz dienai, kad vienam no viņiem rodas jautājums – kas es esmu? Viņš vairs negrib būt viens no diviem, viņš grib būt viens un unikāls. Bet otrs ar to nav mierā. Kāpēc atteikties no sajūtas, ka pasaulē vienmēr būs kāds – tieši tāds pats kā viņš? Mēģinājums atbrīvoties vienam no otra, atrast savu individuālo identitāti noved līdz absurdam komismam. Izrādē caur dejas valodu tiek atmodinātas bērnības mīļākās spēles - tās, kuras zināja katrs draugs un draudzene pagalmā. Horeogrāfes mērķis ir iedvesmot bērnus uz jauniešus pavadīt vairāk laika ārā, skrienot, spēlējoties un dodoties piedzīvojumos ar domubiedriem - atdzīvināt teicienu “kad es izaugšu liels, es gribu...” … gribu mācēt tā, kā dejotāji, kurus redzēju izrādē “pusOtrs”.

Latvijā viena no pieprasītākajām horeogrāfēm un dejotājām Liene Grava 2011. gadā absolvējusi Latvijas Kultūras akadēmijas Mūsdienu dejas horeogrāfijas nodaļu. Kopš 2010. gada Liene Grava, sadarbībā ar Latvijas labākajiem režisoriem (Dž. Dž. Džilindžers, E. Seņkovs, Laura Groza-Ķibere, Vladislavs Nastavševs, Sergejs Zemļanskis u.c.), veidojusi horeogrāfijas valsts un nevalstiskajos teātros, kā arī neatkarīgos projektos. Liene Grava četras reizes nominēta "Spēlmaņu nakts" balvai nominācijā “Gada kustību mākslinieks”.

2014. gadā Liene Grava balvu saņēma par izrādēm “Piafa” un “Sarkanais, sasodītais mēness” Liepājas teātrī. 2017./2018.gada sezonā Liene kā horeogrāfe un režisora asistente strādājusi pie izrādes “Precības”, tāpat Lienes horeogrāfijas iestudētas izrādēs “Pēdējā Ļeņina eglīte” (JRT), “Cerību ezers aizsalis” (JRT).

Dejas izrāde “pusOtrs” tiek veidota Valmieras vasaras teātra festivāla ietvaros. Valmieras vasaras teātra festivāla programmas pamatā ir īpaši festivālam radīti darbi, ko veido nacionālā un starptautiskā mērogā zināmi profesionāļi. Neierastās vietās un oriģinālās formās Valmieras pilsētvidē tiek izrādīti iestudējumi, kas izklaidē, bagātina, provocē, un noteikti neatstāj vienaldzīgus festivāla apmeklētājus, akcentējot, ka izrāžu mērķauditorija ir bērni, jaunieši un ģimenes.

Izrāžu datumi:

2. augustā plkst. 18.00

3. augustā plkst. 16.00 un 20.00

4. augustā plkst. 11.00 un 15.00

Biļetes pieejamas “Biļešu Paradīzes” kasēs un www.bilesuparadize.lv