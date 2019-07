Visus remontdarbus Rīgas bērnudārzos un skolās līdz mācību gada sākumam sola pabeigt

Rīgas domes priekšsēdētāja pienākumu izpildītājs Oļegs Burovs: “Šogad Rīgā norit dažāda veida un apjoma remontdarbi 40 bērnudārzu un 50 skolu ēkās. Visi darbi norit saskaņā ar plānoto grafiku un noteiktos apjomos. Arī būvniecībā iesaistīto speciālistu skaits objektos ir pietiekams, lai nodrošinātu darbu kvalitāti atbilstoši izvirzītām prasībām. Šodien klātienē guvām pārliecību, ka līdz ar jaunā mācību gada sākumu, šogad ieplānotie remontdarbi būs pabeigti.”

Rīgas Hanzas vidusskolā šobrīd norit aktu zāles un viena no skolas ēkas korpusiem atjaunošanas darbi. Šobrīd ir izpildīti praktiski puse no plānotajiem būvniecības darbiem. Ir izbūvētas lielākā daļa no telpu starpsienām un izbūvēti griesti. Praktiski ir veikti visu tīklu un sistēmu nomaiņas darbi. Ir izbūvēta jauna ventilācijas sistēma, Jau tuvākā laikā ir plānots uzsākt jauno grīdas segumu ieklāšanas darbus. Darbi skolā tika uzsākti aprīļa vidū, tāpēc tos ir plānots pabeigt augusta vidū.

Savukārt Rīgas Valda Zālīša sākumskolas ēkas otrajā stāvā šobrīd norit izlases veida telpu atjaunošanas darbi, kuru laikā tiks atjaunotas mācību klases, skolas gaiteņi un labierīcību telpas. Šobrīd ir jau izpildīti apmēram 40 % no visiem plānotajiem darbiem. Ir veikti visi demontāžas darbi un uzsākti visi celtniecības darbi – sienu un griestu apdare, jaunu grīdu izbūve un to segumu nomaiņa. Šobrīd norit arī visu tīklu nomaiņas darbi un tiek izbūvēta jauna ventilācijas sistēmas. Būvniecības darbi vēsturiskajā ēkā tika uzsākti jūnija beigās, bet tos ir plānots pabeigt augusta pēdējā nedēļā.

Pēc visu darbu pabeigšanas gan skolu mācību telpas, gan gaiteņi un aktu zāle tiks aprīkoti arī ar jaunām mēbelēm un mācību procesam nepieciešamo inventāru.