Neapbūvētie zemesgabali Grenču ielā 20, Rīgā 49890 kvadrātmetru platībā un Kazeņu ielā, Rīgā 2920 kvadrātmetru platībā atrodas Pārdaugavā – 20 minūšu brauciena attālumā no pilsētas centra, kā arī 500 metru attālumā no starptautiskās lidostas “Rīga” un 1100 metru attālumā no Kārļa Ulmaņa gatves. Neapbūvēto zemesgabalu izsoles sākumcena ir 696 500 eiro.

Zemesgabali ir piemēroti liela un vidēja apjoma daudznozaru investīciju projekta vai projektu realizācijai un ļauj tam izveidot nepieciešamo infrastruktūru (t.sk. ceļus un inženierkomunikācijas). Ņemot vērā apkārtnes dinamisko attīstību un zemesgabalu stratēģiski izdevīgo atrašanās vietu, zemesgabali ir piemēroti daudzfunkcionālu starptautisku vai reģionālu pārvadājumu un loģistikas nozares objektu, pakalpojumu centru, biroju ēku un ražotņu būvniecībai.

Pieteikties izsolei var līdz š.g. 1.augustam plkst.16.00, iesniedzot pieteikumu Rīgas domes Īpašuma departamenta Īpašuma atsavināšanas pārvaldē R.Vāgnera ielā 5, 228.kabinetā vai arī elektroniski pa e-pastu dia@riga.lv .

Plašāka informācija par izsoli publicēta: