LU reģionālajās filiālēs aizpildīti tikai 19% studiju vietu

2017.gadā LU pārņēma Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas (RPIVA) reģionālās filiāles. Šobrīd astoņās reģionālajās pilsētās studenti par maksu apgūst lielākoties ar izglītības jomu saistītas profesijas.

Alūksnes filiālē aizpildīti vien 6,5% studiju vietu, Bauskas filiālē 26% studiju vietu, Cēsu filiālē 18,5%, Jēkabpils filiālē 22%, Kuldīgas filiālē 15%, Madonas filiālē 11,33%, Tukuma filiālē 45%, bet Ventspils filiālē aizpildīti 10% studiju vietu.

LU filiālēs uzņemšanas rezultāti ir ievērojami labāki nekā pērn, sacīja LU Reģionālā centra direktore Gunta Kraģe. Viņa informēja, ka šogad studiju vietas LU filiālēs ieguva 202 reflektanti, bet pērn tie bija 126 reflektanti. Tradicionāli filiālēs lielākais reflektantu pieplūdums novērojams papildu uzņemšanā, tāpēc universitāte vēl paredz studentu skaita pieaugumu.

"Studentu piepildījums LU filiālēs ir atšķirīgs no 50 līdz pat 370 studentiem un to ietekmē dažādi savstarpēji ietekmējoši faktori - iedzīvotāju blīvums reģionā, pieprasījums pēc konkrētiem speciālistiem pašvaldībā un nodarbinātības iespējas," skaidroja Kraģe. Viņa sacīja, ka lielākā aktivitāte uzņemšanā LU filiālēs parasti vērojama augusta mēnesī, līdz ar to uzņemšana turpināsies līdz augusta beigām.

Vaicāta par to, vai universitātei ir izdevīgi uzturēt šādas filiāles, Kraģe skaidroja, ka LU filiāles darbojas uz pašfinansēšanas principa un pašlaik filiāļu finansiālā darbība vērtējama kā pozitīva.