Sievietes paziņa Raitis Streičs sociālajā tīklā “Facebook” ierakstījis: “Liekas, ka "Tērvetei" ir izdevies uzbrūvēt bezalkoholisko alu, kurš “dod pa galvu” un rada promiles. Grila vakarā apzinīga jaunā māmiņa bija nopirkusi divus bezalkoholiskos "Tērvetes" alus un jau pie pirmajiem malkiem teica, ka tas esot dīvains.

Pēc pāris stundām, nokļūstot mājās, joka pēc iepūta kalibrētā “Alcoscan” A klases alkometrā, kas uzrādīja 0,20 promiles. Drošības pēc iepūtām arī manā pirms divām dienām kalibrētajā “Alcoscan” B klases alkometrā, kas rādīja to pašu.

Šodien pie pusdienām nolēmu pamēģināt to pašu alu no cita veikala, un pēc puspudeles izdzeršanas noliku to malā, jo uz darbu taču atpakaļ jāiet, un rezultāti arī redzami bildē. Var jau būt, ka tam ir kāds sakarīgs skaidrojums, bet liekas, ka kaut kas tur īsti labi nav”.

Bezalkoholiskajos alos drīkst būt līdz 0,5% spirta

Jauns.lv "Tērvetes" alusdarītavas vadītājam Valteram Paškauskam jautāja, vai tas ir normāli, ka, malkojot bezalkoholisko dzērienu, var “iedzīvoties” promilēs. Viņš teica:

“Pēc Ministru kabineta noteikumiem par bezalkoholisko produktu uzskata tādu, kura sastāvā absolūtā spirta daudzums nepārsniedz 0,5 tilpumprocentus. Šāds spirta daudzums var būt ne tikai bezalkoholiskajā alū, bet arī, piemēram, kefīrā vai konfektēs, kurās izmantotas aromātvielas, kas izgatavotas uz spirta bāzes.

Piemēram, ja izskalojam muti ar kefīru un uzreiz iepūšam alkometrā, uzrādīsies promiles. Cik promiles uzrādīsies pēc bezalkoholiskā alus izdzeršanas, ir grūti pateikt, jo tas ir atkarīgs no katra konkrētā cilvēka organisma”.

PVD pārbaudīs "Tērvetes" alusdarītavu

Pārtikas un veterinārā dienesta Augu izcelsmes produktu, dzērienu un bioloģiskās lauksaimniecības uzraudzības daļas vecākā eksperte Inese Levane Jauns.lv, iepazīstoties ar “Facebook" pausto par "Tērvetes" bezalkoholisko alu, teica, ka alusdarītavā veiks pārbaudi:

“Pārtikas un veterinārais dienests, ņemot vērā sniegto informāciju, veiks pārbaudi uzņēmumā.

Normatīvie akti nenosaka specifiskas prasības bezalkoholiskajiem aliem un to marķējumam. Līdz ar to šāda veida dzērieni jāmarķē saskaņā ar vispārējām marķēšanas prasībām, kuras noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1169/2011 par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem un par grozījumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulās. Minētās regulas 28. pants nosaka, ka faktisko spirta tilpumkoncentrācijas skaitli jānorāda tiem dzērieniem, kuru alkohola saturs pārsniedz 1,2 tilpumprocentus”.

Spirtotie bezalkoholiskie produkti

Mediķi izanalizējuši, ka šoferiem un pārējiem, kuri kā no uguns vairās mutē paņemt kaut ko spirtotu, no vairākiem produktiem būtu jāuzmanās. Lūk, saraksts ar tiem produktiem, pēc kuru lietošanas uzreiz parādās promiles. Atkarībā no organisma spējas tos pārstrādāt ir atkarīgs, pēc cik ilga laika alkometrs jūsu asinīs uzrādīs spirta klātbūtni:

Bezalkoholiskais alus - 0,1-0,4 promiles

Astoņas šokolādes konfektes - 0,1 promile

Spirtu saturoši medikamenti - 0,1 promile

Rauga kvass (puslitrs) - 0,1-0,6 promiles

Apelsīns - 0,17 promiles

Nedaudz ierūdzis kefīrs, jogurts, rūgušpiens - 0,2 promiles

Cigarete - 0,2 promiles

Rupjmaize ar desu - 0,2 promiles

Nedaudz pārgatavojies banāns - 0,22 promiles

Kumiss - 0,3 promiles

25 konfektes ar degvīnu vai konjaku - 0,3-0,4 promiles

Kūka “Kartupelis ar rumu” - 0,3 promiles

Sulas - 0,4 promiles

Alkometra tests

Jauns.lv jau savulaik veica alkometru testus, un eksperimentā tika pierādīts, ka, lai arī alkohols lietots pavisam minimālās devās, pirmie rādītāji bija šokējoši augsti. Pat kvass uzrādīja ievērojamu dzēruma pakāpi. Tomēr šie rādītāji neataino alkohola saturu asinīs, bet pašā dzērienā, kurš vēl nav izskalojies no mutes. Šī iemesla dēļ alkometra lietošanas pamācībā ir brīdinājums — rezultāti var nebūt precīzi, ja mutē un rīklē vēl ir izdzertā alkohola paliekas. Vislabāk mērījumus veikt 40 minūtes pēc alkohola baudīšanas, kad tas jau ir pilnībā uzsūcies. Arī mutei ideālā gadījumā jābūt izskalotai, bet zobiem — perfekti sakoptiem. Jo izrādās, ka zobu aplikums, periodontīts un smaganu kabatas vēl ilgi sevī var saglabāt neatšķaidītu alkoholu, ko uzrādīs alkometrs. Elpas atsvaidzinātāji šajā gadījumā nelīdzēs — parasti tie satur spirtu, un alkometrs uzrādīs galējai dzēruma pakāpei atbilstošas promiles.

Analizējot izelpoto gaisu, alkohola saturu asinīs noteikt var tikai aptuveni. To ietekmē katra pārbaudāmā asiņu sastāvs, vielmaiņa un apkārtējā gaisa temperatūra. Izrādījās, ka pirms mērījuma nav ieteicams ne smēķēt, ne baudīt kafiju — arī tas var uzrādīt falšas promiles.

Tika konstatēts, ka bezalkoholisko alu, piekasīgi vērtējot, par pilnīgi bezalkoholisku alu nosaukt nevar - tas satur veselu pusprocentu alkohola. Tāpēc nebija brīnums, ka eksperimenta dalībniecei tūlīt pēc puslitra šī dzēriena baudīšanas izelpā uzrādās 0,3 promiles. Pēc 20 minūtēm viss gan bija kārtībā — alkometrs rādīja nulli promiļu.

Aldari skaidro, ka bezalkoholisko alu iespējams ražot vairākos veidos: ar pārtraukto fermentāciju; ar vakuuma destilāciju; ar reversās osmozes palīdzību. Nelielais alkohola daudzums alū radīsies dabīgi – fermentācijas procesā. Alum ar 4-7% alkohola daudzumu fermentācija norit apmēram no piecām līdz desmit dienām, bet bezalkoholiskajam alum - 15-36 stundas. Alus tiek raudzēts pēc normālas tehnoloģijas, bet pie filtrācijas vai destilācijas tiek atdalīta alkohola frakcija, rezultātā iegūstot alu ar mazu alkohola saturu.

