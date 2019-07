Likumsargi, apturot motociklu, konstatēja, ka tam pie stūres sēdies kāds 1990.gadā dzimis vīrietis, kurš bija nolocījis spēkrata numurzīmi tā, lai tā nav salasāma.

Vīrietim tika sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols par braukšanu ar transportlīdzekli, kuram numura zīmes nav salasāmas no attāluma, kas ir divas reizes mazāks par noteikto. Proti, skaidrā diennakts gaišajā laikā numura zīmes simboliem jābūt salasāmiem vismaz no 40 m attāluma, bet skaidrā diennakts tumšajā laikā, kad iedegtas transportlīdzekļa ārējās apgaismes ierīces, – vismaz no 20 m attāluma.

Foto: Valsts policija

Par šādu pārkāpumu transportlīdzekļa vadītājam var tikt piemērots sods 30 eiro apmērā.

Valsts policija ziņo, ka tā jau vairākkārt vērsusi motociklu vadītāju uzmanību, ka šāds ceļu satiksmes noteikumu pārkāpums nav pieļaujams un policija tam pievērš pastiprinātu uzmanību. Valsts policija ir iniciējusi nepieciešamību palielināt sodus par šāda veida pārkāpumiem, kā arī paudusi ieceri, ka par tiem varētu tikt piemēroti soda punkti.