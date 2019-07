No 2. jūlija līdz 11. augustam uz VEF Kultūras pils Izstāžu zāli aicina izstāde SPĒLE. ILZES LAIZĀNES GLEZNAS, kurā apskatāmi vairāki gleznotājas pēdējo gadu laikā tapušie eļļas tehnikā veidotie darbi. Ilze Laizāne savos darbos iemūžina dabas, ziedu un sievietes dvēseles noskaņas, kas ļauj pietuvoties mākslinieces iekšējam stāvoklim. Gleznās attēlotas simboliskas, figurālas kompozīcijas, aiz kuru skaistuma slēpjas kāds patiess stāsts, noslēpums. Visas gleznas ir ļoti dzīvas, pat mistiskas. Dabai un cilvēka klātbūtnei autores glezniecībā ir būtiska loma, tā skatītājus mudina apcerēt neredzamo pasauļu vibrācijas. Šajā izstādē māksliniece aicina skatītāju piedzīvot visuma dievišķo ilūziju spēlē, ko saucam par dzīvi. Māksliniece ir reālisma virziena gleznotāja, kas, iespaidojoties no dabas, rada jaunus motīvus, ar ko iepriecināt savas mākslas cienītājus, draugus un vienkāršus garāmgājējus.

No 3. jūlija līdz 11. augustam VEF Kultūras pils Vestibilā un Spoguļzālē skatāma Guntara Zaķa personālizstāde LATVIJAS UN EIROPAS AINAVAS. Akrila tehnikā veidotās gleznas sižetiski tapušas, balstoties uz personiskiem ceļojumiem. Latvijas un dažādu Eiropas zemju dabas skatos izpaužas mākslinieka lielā mīlestība pret dabu un zaļo domāšanu – nekā lieka, nekādas samākslotības, tikai daba. Izstādes atslēgas vārdi ir: tīrs, skaidrs, pozitīvs.

No 4. līdz 21. jūlijam Izstāžu zāli rotā keramikas darbu izstāde ŠIS LAIKS. VEF Kultūras pils Tautas lietišķās mākslas studijas “Saule” izstādi veido studijas dalībnieku darbi, kas tapuši pēdējā pusotra gada laikā – no brīža, kad studija atgriezās atjaunotajās VEF Kultūras pils telpās. Tas ir “šis laiks”, kas tik ilgi bija gaidīts. Studija dibināta VEF Kultūras pilī 1961. gadā, un tās dalībnieku darbi ir eksponēti ne tikai dažāda līmeņa tautas mākslas izstādēs, pilsētas un gadskārtu ieražu svētkos, bet iekļauti arī starptautiskās izstādēs un privātās kolekcijās visā pasaulē. Studijas vadītāja Jura Tumulkāna vadībā rūpējoties par latviešu tautas tradicionālās keramikas tradīciju saglabāšanu un to radošu tālāko attīstību, tradicionālo formu darbi veidoti tā, lai tie būtu aktuāli un izmantojami mūsdienu interjerā.

No 23. jūlija līdz 11. augustam keramikas darbu ekspozīciju Izstāžu zālē nomainīs tēlniecības darbu izstāde JAUNA GAITA. VEF Kultūras pils Tautas tēlniecības studijas “Doma” izstāde atklās paveikto piecu gadu laikā. Aspazijas vārdi “Doma ir sakne, kas zemē stiedz” atbilst studijas nosaukumam, jo, kā uzskata studijas vadītāja Vija Dzintare – doma ir visa pamatā, un bez pozitīvas domāšanas nav attīstības un izaugsmes. Studijas dalībnieki ir atvērti skaistajam dabā, tās dažādajām dzīvības izpausmes formām, kuras ar savu redzējumu atveido plastiskās skulptūrās. Gan pieredzējušu tēlnieku darbos, gan jaunatnācēju pirmajos mēģinājumos var saskatīt cilvēka gara un iemaņu izaugsmi.

No 15. līdz 24. jūlijam VEF Kultūras pils Vestibilā viesosies izstāde NVO STĀSTI LATVIJAS SIMTGADĒ. Kā vēsta nosaukums, tajā apkopoti 43 nevalstisko organizāciju (NVO) stāsti par to tapšanu, vērtībām un misiju. Fotogrāfijas, apraksti, citāti, skaitļi, atsauksmes un vēlējumi radošā veidā raksturo katras NVO darbību un aktīvākās personības, atspoguļo organizāciju dzīvē svarīgākos pieturpunktus, notikumus un sasniegumus, līdz šim paveikto un nākotnē iecerēto. Turklāt visus NVO stāstus caurstrāvo kopīga iezīme – apvienošanās un dalība organizācijās ir biedru sirdslieta. Izstādes mērķis ir popularizēt nevalstisko organizāciju darbību, kā arī akcentēt to nozīmību un lomu Latvijā pilsoniskās sabiedrības stiprināšanā. Izstāde kalpo par apliecinājumu tam, cik dažādas, līdzīgas vai atšķirīgas nevalstiskās organizācijas darbojas Rīgā, cik plašas ir to pārstāvētās darbības jomas un kāds spēks piemīt NVO paveiktajiem darbiem. Izstādi organizē Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas NVO atbalsta sektors sadarbībā ar Rīgas NVO namu un nevalstiskajām organizācijām.