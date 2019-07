Deju festivālā "Sudmaliņas" parādās Ziemeļkipras karogs, kas Latvijā nav atļauts

Festivālā "Sudmaliņas" pārstāvēti viesi no desmit valstīm. Tā rīkotāji apstiprinājuši arī Ziemeļkipras Turku Republikas tautas deju ansambļa dalību, jo dejotāji atbilduši mākslinieciskajiem kritērijiem. "Ļoti spilgts, māksliniecisks kolektīvs, ar milzīgi lielu pasaules festivālu pieredzi. Un tieši tāpēc arī [tāda] izvēle. Viņu sniegums bija atbilstošs mūsu festivāla nolikumam," skaidro festivāla projekta vadītāja Gunta Skuja.

Ziemeļkipras dejotāji Latvijā ieradušies likumīgi ar Turcijas pasēm. Un festivāla atklāšanas pasākumos, līdz ar pārējo dalībvalstu karogiem, bija redzams arī pašpasludinātās Ziemeļkipras karogs. "Atļauts bija lietot arī savu ansambļa atribūtiku. Mēs principā vispār pat nedomājām... Godīgi sakot, es neesmu sev iefotografējis, kura emblēma vai kurš karogs izskatās tieši šādā veidā. Un arī parādoties viņiem koncerta laikā ar šo te [karogu], uztvēru to kā māksliniecisku efektu, māksliniecisku izpildījumu. Un nekādas politiskas lietas," tā par notikušo izsakās festivāla "Sudmaliņas" režisors Jānis Siliņš.

Taču Ārlietu ministrijā (ĀM) norāda, ka Ziemeļkipras karoga izmantošana Latvijā nav atļauta, un "Sudmaliņu" rīkotāji par to brīdināti. To LNT ziņām apstiprināja ĀM preses sekretārs Jānis Beķeris: "Līdz ar to, ka Latvija neatzīst Ziemeļkipru kā neatkarīgu valsti, šādu valstisku atribūtu izmantošana nav pieļaujama. Un Ārlietu ministrija bija par to informējusi iepriekš arī organizatorus."

Jānis Beķeris vienlaikus norādīja, ka ĀM kompetencē nav spriest, vai "Sudmaliņu" rīkotājiem draud kādas sankcijas. "Mēs varam konsultēt un paust valsts nostāju. Lielā mērā tā būtu organizatoru atbildība tomēr ievērot rekomendācijas un atbilstoši rīkoties," sacīja ĀM preses sekretārs. Festivāls ilgs visu nedēļu, un tā rīkotāji tagad sola vairs nepieļaut Kipras turku simbolikas izmantošanu.

Ziemeļkipras Turku Republiku izveidoja pēc tam, kad 1974. gadā Kipras ziemeļus okupēja Turcijas karaspēks, salu sadalot divās daļās. Ziemeļkipru atzinusi tikai Turcija, bet starptautiski ir atzīti grieķu pārvaldītie Kipras dienvidi, kas ir Eiropas Savienības dalībvalsts.