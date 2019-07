Slēgs satiksmi pie ēkas Elizabetes ielā 103 un Zunda krastmalas posmā

Kā arī saistībā ar starptautisko fitnesa sacensību „Battle of Riga” norisi no 12. jūlija plkst. 20.00 līdz 14. jūlija plkst. 22.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme Zunda krastmalā, posmā no Paula Valdena ielas virzienā uz Kaiju ielu.



Darbu veicējiem uzdots nodrošināt transportlīdzekļiem apbraucamo ceļu un ceļa zīmju izvietošanu, kā arī iedzīvotāju un uzņēmumu (kuri atrodas Elizabetes ielas slēgtajā posmā) transportlīdzekļu piebraukšanu pie dzīvesvietas vai uzņēmuma.

Citi šobrīd lasa Specdienestu krustugunīs: latvietis Juris atklāj, kā sadarbojies ar abām pusēm 3 bērnu māmiņa no Bosnijas kļūst par soctīklu zvaigzni - pārsteidz ar perfektām formām un greznu dzīvesstilu Saslimi pirms lidojuma? Rīcības plāns, ja ir caureja, drudzis vai aizliktas ausis