Ugunsgrēks nopostīja saimniecības „Jaunkalni” graudu kalti, kuras ēku cēlis barons Manteifelis 1910. gadā, pēc tam tā pirmās brīvvalsts laikā tika paplašināta. Dibinoties Kazdangas sovhoztehnikumam tur ierīkoja kalti, kuru vēlāk no paju sabiedrības iegādājās „Jaunkalni”, kuri 2004. gadā to par 700 000 eiro modernizēja. Tāpat nosvila klēts, ar 700 tonnām graudu, kas bija paredzēti rudens un pavasara sējai.

Saimniecības īpašnieki Viktorija un Gatis Zonenbergi Kuldīgas laikrakstam „Kurzemnieks” stāsta, ka apdrošinātas bija tikai ēkas un iekārtas, bet ne graudi, Par iekārtām un ēkām viņi saņēmuši apdrošināšanu, kas bijusi ievērojami mazāka nekā nodarītais posts. Par iekārtām apdrošināšana saņemta mēneša laikā, bet par ēkām esot bijis liels cīniņš. Apdrošinātāji teikuši, ka ražošanas ēkas, kas ir vecākas par 30 gadiem jau esot simtprocentīgi nolietojušās un par tām negribējuši maksāt. Pēc ilgstošiem strīdiem esot panākts mierizlīgums un saimnieki saņēmuši pusi no apdrošināšanas prēmijas.

Par ugunsgrēku policija arī ierosinājusi izmeklēšanu, bet Zonenbergi uzskata, ka tā veikta pavirši un nav noskaidrots ne īstais ugunsgrēka iemels, ne atrastas ļaunprātīgas dedzināšanas pēdas. Zonenberga stāsta, ka ugunsdzēsēji atzinuši, ka tas bijis pēdējās desmitgades lielākais ugunsgrēks: „Kad dega graudi, bija tāds karstums, ka dzēsēju mašīnai 30 metru attālumā kusa sāni”. Ugunsnelaimes liesmas esot bijušas redzamas pat kaimiņu novadā.

Zonenbergs teic: „Viena versija bija tāda, ka sācis degt no vadiem, bet eksperts konstatējis, ka sācis no tās sienas, kurā vadu nebija. Arī pirmie ugunsdzēsēji teica, ka sienā deguši tādi kā trīs uguns stabi – izskatījies, ka trīs vietās aizdedzināts.

Varbūt kādam konkurentam, paši to nezinot, esam izjaukuši plānus. Varbūt kāds tā gribējis panākt, lai tik vērienīga saimniekošana vairs neizdodas, un cerējis, ka tādu īpašumu atpārdošu. Izpirkām zemes arī no tiesu izpildītājiem – par to kādam varēja uznākt dusmas, ka nopērkam viņam atņemto”.

Tomēr policijas izmeklēšana pagaidām nekādus rezultātus vēl nav devusi, bet lieta nav slēgta. Valsts policijas pārstāve Signe Šteinberga „Kurzemniekam” skaidro, ka izmeklēšana par Kazdangā nodegušo ēku turpinās. Cilvēki esot nopratināti, bijusi ekspertīze, tomēr tās atzinums neesot vērtējams viennozīmīgi. Arī savāktais pierādījumu kopums neesot pietiekams, lai kādas personas vainu pierādītu.

Tomēr neskatoties uz piedzīvoto nelaimi, „Jaunkalni” turpina strādāt un ir viena no spēcīgākajām saimniecībām savā pusē. Saimniecība nodarbojas ne tikai ar graudkopību, bet arī citām jomām – šķeldošanu, lopkopību, tūrismu un par savu uzņēmējdarbību ne vienu reizi vien saņēmuši lauksaimniecības organizāciju balvas.

Saistītās ziņas Naktī Aizputes novadā izcēlies vērienīgs ugunsgrēks