Šajā dienā muzejā tiks pieminēti bijušie darbinieki un atklāta izstāde, kas stāstīs par muzeja izveidi un 50 darba gadiem, vācot un glabājot materiālus par Ainažu jūrskolu un kuģošanu.

1969.gada 20.jūlijā vecajā kapteiņa Jura Veides kalpu namiņā tika atvērts muzejs. Ideju par Ainažu jūrskolas muzeju izauklēja toreizējais LPSR Vēstures un Revolūcijas muzeja direktors Jānis Skolis. Pirmo muzeja ekspozīciju Rīgas vēstures un kuģniecības muzeja direktores Līvijas Blūmfeldes vadībā veidoja Beāta Krajevska un Jadviga Mamedova. Pirmās ekspozīcijas pamatmateriāls tika savākts Vidzemes jūrmalā 1938./1939.gados, stāstīja Krēgere.

Senču slavenie darbi katrai tautai jāgodā, tā ir teicis latviešu dižgars, Ainažu jūrskolas idejas autors un balstītājs Krišjānis Valdemārs. 1864.gadā, pateicoties latviešu turīgo kuģu īpašnieku finansiālajam atbalstam un uzņēmībai, tālbraucēja kapteiņa Kristiāna Dāla zināšanām un pašaizliedzībai Ainažos tika izveidota jūrskola.

Mūsdienās ar jūru saistītie cilvēki un organizācijas sniedz finansiālu palīdzību muzejam, tā godinot savu senču, jūras arāju piemiņu un palīdzot muzejam attīstīties un labiekārtoties, sacīja Krēgere.

Muzejs savas darbības laikā ir izveidojis krājumu, kas sastāv no vairāk nekā 10 000 vienību. Dokumenti, fotogrāfijas un priekšmeti ir tie, kas stāsta un piemin senču darbu, jūrskolas izveidi latviešiem. Ik gadu vairāk nekā 6000 apmeklētāju muzejā iepazīstas ar latviešu jūrniecības pirmsākumiem, apjaušot savas tautas spēku un varēšanu un veidojot godbijību pret paaudžu atstāto mantojumu. Jau no pirmajiem darbības gadiem muzejs popularizē latviešu jūrā braukšanas ideju, organizējot Latvijas jūrnieku salidojumus, un rūpējas par to, lai latviešu jūrniecības gars turpina dzīvot, stāstīja Krēgere.