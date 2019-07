Policijā par notikušo ir sākts kriminālprocess pēc Krimināllikuma 116.panta par slepkavību.

Notiek izmeklēšana. Šteinberga stāstīja, ka jaunajai sievietei bijušas garīgās veselības problēmas.

Jau ziņots, ka 1.jūlija rītā VP saņēma informāciju no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta par to, ka Pāvilostas novadā, Vērgales pagastā, kādās mājās 1991.gadā dzimusi sieviete sadūrusi savu māti, kura no gūtajām traumām mirusi.