Pabriks pastāstīja, ka koalīcijas partiju vidū šodien notikusi diskusija par to, kā būtu jāvirzās tālāk jautājumā ar partiju finansējumu. "Tas ir būtisks jautājums, jo patlaban Latvijā valsts atbalsts partiju darbībai ir vismazākais - pat piecas reizes mazāks. Tā mēs zaudējam demokrātijas procesu," teica Pabriks.

Viņš skaidroja, ka politiķiem būs jāvienojas par to, kurš no iespējamajiem modeļiem būtu pieņemamākais, domājot par to, kā stiprināt partiju darbību un kā mazināt atkarību no dažādiem sponsoriem.

Tas nozīmētu partijām piešķirt līdzekļus no valsts budžeta, teica Pabriks, gan nekomentējot, par kādu summu varētu būt runa. "Par to mēs neesam šeit vienojušies, jo ir vairāki modeļi. Mēs to apspriedīsim attīstības komitejā, darba grupā, kur arī nāksim ar pieņemamāko variantu," norādīja Pabriks.

Partijām piešķiramā finansējuma apmēram, pēc Pabrika vārdiem, būtu jābūt tādam, lai partijas spētu normāli administratīvo funkcionēt un lai samazinātu finansējuma atšķirības starp Baltijas valstīm.

"Mēs nevaram kā partijas strādāt bez nopietna finansiāla atbalsta, un tad notiek visādas spekulācijas par to, kur ņemt naudu, kā ņemt naudu. Tas nav pareizi," sacīja Pabriks.

Politiķis norādīja, ka patlaban nevēlas nosaukt konkrētu laiku, kad jautājums varētu tikt izlemts, vien norādot, ka nedēļas laikā partijas izvirzīs savus pārstāvjus darba grupai. "Cik ātri spēs vienoties, tik ātri arī virzīs. Bet es domāju, ka šis jautājums nav atliekams, tāpēc tas pēc iespējas ātrāk jāatrisina," teica politiķis, piebilstot, ka jautājumu varētu atrisināt rudens laikā.

Pašlaik gan arī neesot skaidrs, kad izmaiņas varētu ieviest un kura gada valsts budžetā šī pasākuma izmaksas varētu tikt iekļautas. "Domāju, ka šīs summas nav lielas. Tam nevajadzētu atstāt lielu iespaidu uz budžetu," teica Pabriks.