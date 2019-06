Bijušais Rīgas domes priekšsēdētājs Nils Ušakovs un bijušais RTAB valdes loceklis Maksims Tolstojs uz jautājumiem neatbildēja. (Foto: LETA)

Ar "Saskaņas" konsultantu saistīti uzņēmumi saņēmuši maksājumus arī no Rīgas domes konta

Sabiedrība Jauns.lv / LETA

Ar partijas "Saskaņa" priekšvēlēšanu kampaņas konsultantu no Vācijas Lucu Meieru saistīti uzņēmumi dažādās pasaules valstīs saņēmuši kopsummā gandrīz 70 000 eiro lielus maksājumus arī no Rīgas domes Ārlietu pārvaldes par trim ekspertu semināriem ārvalstīs, no kuriem divi nav notikuši, vēstīja Latvijas Televīzijas (LTV) raidījums "Panorāma".