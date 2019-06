"Lai sasniegtu soda mērķi, aizsargājot sabiedrības drošību, atjaunojot taisnīgumu un atturot personas no noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas, rosinu Tieslietu ministriju uzsākt diskusiju ar krimināltiesību speciālistiem par kriminālatbildības noilguma termiņu pārskatīšanu un pagarināšanu," vēstulē Bordānam raksta Ģirģens.

Tāpat iekšlietu ministrs šādu iniciatīvu skaidrojis ar starptautisko praksi, kur šādas iniciatīvas ir sabiedrības interesēs un veicinās sabiedrības uzticību dažādām iestādēm, kā arī procesiem.

Ministrs vēstulē īpaši izcēlis to, ka kriminālatbildības noilguma termiņa pagarināšana ir nepieciešama par tādiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kurus izdarījušas valsts amatpersonas, proti, personas, kuras darbojas valsts vārdā un kuru pieņemtie lēmumi skar sabiedrību kopumā. Sabiedrības interesēs ir prasīt, lai valsts uzdevumu pildīšana tiktu uzticēta godprātīgām personām.

Patlaban spēkā esošā Krimināllikuma redakcija paredz, ka personu nevar saukt pie kriminālatbildības, ja no dienas, kad tā ir izdarījusi noziedzīgu nodarījumu, ir pagājis šāds laiks: divi gadi no kriminālpārkāpuma izdarīšanas, pieci gadi no mazāk smaga nozieguma izdarīšanas, desmit gadi no smaga nozieguma izdarīšanas un 15 gadi no sevišķi smaga nozieguma izdarīšanas, izņemot noziegumus, par kuriem var piespriest mūža ieslodzījumu.