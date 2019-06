Teātris 17.jūnija paziņojumā norāda, ka režisora izplatītais viedoklis, ka teātrim jaunie aktieri nav vajadzīgi, ir absurds, jo jebkuram no viņiem jau no pavasara esot bijusi iespēja pievienoties teātra kolektīvam. No sešām iespējamajām jauno aktieru štata vietām teātrī ir aizpildītas četras, bet teātris to skaidro ar neieinteresētību no studentu puses.

Teātris apgalvoja, ka Šolis bieži neieradies darbā, neiesaistījies teātra ikdienā, dezorganizējis teātra darbību ar savu izrāžu tehniskās sagatavošanas kavēšanu, vienlaikus kritizējot citus par organizētības trūkumu teātra darbā, kas kalpojis par iemeslu konfliktiem un darba attiecību pārtraukšanai.

Tikmēr Šolis publiskajā atbildes vēstulē teātrim paudis neizpratni - ja jau viņš bijis tik slikts darbinieks, tad kāpēc teātris ar viņu pagarinājis darba līgumu pagājušajā sezonā.

Starp teātri un režisoru izskanējusi arī virkne citu pārmetumu.

