Leļļu teātra režisors Šolis atzīst: viņam bijusi tāda sajūta, ka viņu gaida tādu kā laimes lāci, kas visas problēmas atrisinās, - tā Ģirts Šolis teica maijā. Viņš nesen zaudēja teātra mākslinieciskā vadītāja krēslu, vēsta LTV.

Par ko ir konflikts

Skandāls sācies no mākslinieciskā režisora nesaprašanās ar vadību, ziņo LTV. Izrādās, teātrim bijis speciāli gatavots aktieru kurss, kurus arī vajadzējis pieņemt darbā, taču no 13 cilvēkiem teātris bija gatavs pieņemt vien dažus. Tālāk sekoja intrigas - no paša Leļļu teātra mājaslapā publicētā līdz pat teatrāļu sabiedrībai kafejnīcās un mājās. Fakts ir tāds, ka teātra vadība nevēlas Ģirtu Šoli atklāti diskreditēt, vien norāda uz viņa it kā nepiemērotību amatam.

Leļļu teātris publiski vēstījis, ka nevēlas šo konfliktu ar Šoli komentēt. Tomēr nācies. "Jebkāda iesaistīšanās polemikā par šo tēmu prasītu atklāt neglaimojošus faktus par šī galvenā režisora darbību un saviem pienākumiem šajā amatā," pausts teātra vadības vēstījumā. Šolis pirms vairākiem gadiem un pēc vairākiem veiksmīgiem projektiem tika uzaicināts vadīt teātri mākslinieciski. Tagad Leļļu teātra vadība atzīst, ka pārrēķinājusies, jo realitāte esot parādījusi, ka ne katrs veiksmīgs režisors spējīgs būt globālāku procesu bīdītājs. "Režisoram grūtības sagādāja pat savu izrāžu piedāvāšana, nemaz nerunājot par teātra kopējā repertuāra plānošanu, konkrētām idejām un scenārijiem," teikts teātra vadības paziņojumā. Leļļu teātra direktors Vilnis Beķeris ar LTV sarunāties nevēlējās un norādīja, ka paziņojumā viss ir pateikts.

Režisoram cits redzējums

Ģirts Šolis ir neizpratnē, kāpēc pagājušajā sezonā līgums ar viņu pagarināts," ja reiz es esmu tāds sūdabrālis". Šolis vaicā, kādēļ darba attiecības nav pārtrauktas brīdī, kad pamanītas "šīs bīstamās tendences". Sarunā ar LTV "Kultūras ziņām" režisors skaidro, ka teātra publiskais vēstījums parādījies jau pēc tam, kad viņš nolēmis nesadarboties nākamajā sezonā. Šolim ir iebildumi gan pret Rūtu Petrausku (teātra mārketinga daļas vadītāja), gan teātra direktoru Beķeri, un viņš nolēmis vairs nesadarboties ar šo teātri.

Vairāk par radušos konfliktu skaties LTV sižetā: