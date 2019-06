"Sarunas [par darbu "Latvenergo" padomē] ir bijušas, bet kad tiku uzrunāts, tas nav svarīgākais," teica padomes priekšsēdētājs.

Viņš arī atzīmēja: "Man ir grūti atbildēt [par uzrunāšanu darbam "Latvenergo" padomē], jo strādāju par ekonomikas ministra padomnieku kopš februāra. Es biju iesaistīts jautājumos saistītos ar enerģētiku," teica Rebenoks, piebilstot, ka tostarp bijis saistīts ar jautājumiem, kas iezīmēti trešdien, 19.jūnijā, ekonomikas ministram prezentētajā dienesta ziņojumā.

Rebenoks sacīja, ka ministrs ir norādījis uz pagaidu padomei darāmajiem darbiem, taču viņam nebūtu korekti tos komentēt. "Svarīgākais ir panākt taustāmu rezultātu elektroenerģijas rēķinu mazināšanā. To mēs redzam caur AS "Sadales tīkls" tarifu samazināšanu. Tas ir mūsu primārais darbs," viņš teica, piebilstot, ka ceturtdienas rītā ticies ar "Sadales tīkla" valdes priekšsēdētāju Sandi Jansonu, izrunājot šo jautājumu un vienojoties par situācijas virzīšanu un to, kā veidot sadarbību šajā jautājumā.

Tāpat Rebenoks uzsvēra, ka šī ir tikai pagaidu padome un tai savā darbā jākoncentrējas uz nākotni nevis pagātni.

Rebenoks arī minēja, ka Ekonomikas ministrija (EM) sākusi darbu pie padomes locekļu konkursa noteikumu izstrādes un konkursa organizēšanas.

Jautāts, vai pieteiksies konkursā darbam "Latvenergo" padomē, kad šāds konkurss tiks izsludināts, Rebenoks teica, ka šobrīd nevar atbildēt uz šo jautājumu, jo koncentrējas uz pagaidu padomes vadīšanu un nav vēl par to domājis. "Jādomā nevis par amatiem, bet darbu, kas padomei pašreiz jāveic," sacīja Rebenoks.

"Jāsaprot, ka "Latvenergo" valde bauda pilnīgu padomes uzticību. Uzņēmuma operatīvā darbība notiek ierastajā kārtībā. Līdz ar to uztraukumam nav pamata," atzīmēja Rebenoks.

Aģentūra LETA jau vēstīja, ka trešdien, 19.jūnijā, tika atlaista "Latvenergo" padome.

Atlaistajā padomē kopš 2016.gada darbojās bijušais ''DNB bankas'' vadītājs Latvijā Andris Ozoliņš, Latvijas nacionālās aviokompānijas ''airBaltic'' valdes loceklis, Slovākijas pilsonis Martins Sedlackis, Ekonomikas ministrijas bijušais valsts sekretāra vietnieks un lidostas ''Rīga'' bijušais valdes priekšsēdētājs Andris Liepiņš, Finanšu nozares asociācijas (iepriekš Latvijas Komercbanku asociācija) bijušais prezidents un AS ''Valsts nekustamie īpašumi'' padomes loceklis Mārtiņš Bičevskis, kā arī bijusī ''RB Rail'' valdes priekšsēdētāja Baiba Rubesa.

Atlaistās padomes vietā iecelta pagaidu padome, kuras priekšsēdētājs ir Rebenoks, bet padomes priekšsēdētāja vietnieks ir "Rigensis Bank" valdes loceklis Renārs Degro. Tāpat "Latvenergo" padomē iecelta Inese Kublicka, Artūrs Šnoriņš un Kristaps Stepanovs.

"Latvenergo" ir valsts kapitālsabiedrība, kuras akciju turētāja ir Ekonomikas ministrija. Akcionāra intereses pārstāv Ekonomikas ministrijas valsts sekretārs Ēriks Eglītis.

"Latvenergo" koncerna mātesuzņēmuma auditētais apgrozījums pagājušā gadā bija 435,199 miljoni eiro, kas ir par 12,7% mazāk nekā 2017.gadā, bet kompānijas peļņa pieauga par 41% un bija 212,733 miljoni eiro. Savukārt "Latvenergo" koncerns pērn strādāja ar 878,008 miljonu eiro apgrozījumu, kas ir par 5,1% mazāk nekā 2017.gadā, bet koncerna peļņa saruka 4,2 reizes un bija 75,955 miljoni eiro.

"Latvenergo" nodarbojas ar elektroenerģijas un siltumenerģijas ražošanu un tirdzniecību, dabasgāzes tirdzniecību, elektroenerģijas sadales pakalpojumu nodrošināšanu un pārvades aktīvu nomu. "Latvenergo" obligācijas kotē biržas "Nasdaq Riga" parāda vērtspapīru sarakstā.