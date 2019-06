No 21. jūnija plkst. 22.00 līdz 24. jūnija plkst. 23.59 tiks aizliegts apstāties un stāvēt:

11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;

11. novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Poļu gāti un Jaunielu).

Tostarp no 21. jūnija plkst. 22.00 līdz 24. jūnija plkst. 23.59 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme (arī alus velosipēda, velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme):

11. novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Muitas ielai;

11. novembra krastmalai pieguļošajā ielā no Poļu gātes līdz Jaunielai;

Poļu gātē, posmā no 11.novembra krastmalas līdz Pils ielai;

Bīskapa gātē, posmā no Herdera laukuma līdz 11. novembra krastmalai.

No 21. jūnija plkst. 22.00 līdz 24. jūnija plkst. 23.59 tiks organizēta divvirzienu satiksme Pils ielā, posmā no Poļu gātes līdz Doma laukumam, un Doma laukumā, posmā no Pils ielas līdz Jēkaba ielai.

Rīgas dome informē arī, ka no 23. jūnija plkst. 14.00 līdz 24. jūnija plkst. 4.30 tiks slēgtas kuģīšu piestātnes Nr. 14 un Nr. 17.

Sabiedrisko transportu 23. un 24. jūnijā Rīgā varēs izmantot bez maksas.