Jāņu ielīgošana Rīgas Centrālās bibliotēkas Pludmales lasītavā Lucavsalā

Katru trešdienu plkst. 18.00 RCB Pludmales lasītavā, brīvā dabā notiks dažādi kultūras pasākumi. Tās būs tikšanās ar autoriem un izdevējiem, grāmatu atvēršanas svētki, prozas un dzejas lasījumi, muzikāli un teatrāli priekšnesumi, kā arī citas aktivitātes.

Pludmales lasītava Lucavsalā darbosies no 1. jūnija līdz 31. augustam. Lasītava P., O., C., Pk. strādās no plkst. 12.00 līdz plkst. 17.00, trešdienās no plkst. 12.00 līdz plkst. 19.00, bet brīvdienās un svētku dienās no plkst. 11.00 līdz plkst. 18.00.

Sliktu laika apstākļu gadījumā pasākumi var tikt atcelti vai pārcelti uz Rīgas Centrālo bibliotēku (Brīvības ielā 49/53, 2. stāvā, Pasākumu zālē).

Tālrunis uzziņām: 25992395

Laipni aicināti visi interesenti!