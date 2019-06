Zintis Mazdrēvics šobrīd ir policijas, draugu un kolēģu meklēšanā. Puiša telefons ir izslēgts, taču viņa māte no mobilā operatora "Bite" uzzinājusi, ka pēdējoreiz signāls fiksēts Londonā. Tāpat viņa noskaidrojusi, ka uz Zinta vārda bija nopirkts lidmašīnas lidojums no Rīgas uz Londonu ar lidojuma laiku pl. 17:40, taču lidojumu viņš neesot realizējis. Mārīte sev zināmo informāciju nodevusi Valsts policijai, kura pieļaujot, ka Zinta telefons varētu būt nozagts.

Par to, ka Zintis grasījies doties uz Londonu, nav zinājuši pat viņa tuvākie draugi. "Viņš vienmēr pasaka, ja kaut kur grasās ceļot. Viņš paziņo to brālim un man, un arī darbā paņem brīvdienas," skaidro Mārīte, kura jau trešo dienu ir neziņā, kur dēls varētu būt meklējams. Mazdrēvicu ģimene nāk no Saldus, taču Zintis dzīvojis Rīgā un strādājis digitālā dizaina aģentūrā "Cube", kurp arī devies pirmdienas rītā no Juglas. Darbā viņš neieradās. "Cube" direktors Ansis Šķibusts portālam Jauns.lv paskaidroja, ka Zintis netika devis nekādus mājienus par iespējamu neierašanos darbā - ne viņam, ne kolēģiem.

Puiša ģimene lūdz palīdzību Zinta meklēšanā!