Kompānijā pavēstīja, ka uz Valmieras šosejas periodā no plkst.22.42 līdz plkst.0.21 koki krita viens pēc otra, kā arī koki krita uz Ventspils šosejas (A10), sabojājot ceļa aprīkojumu. Lai atbrīvotu ceļu un atjaunotu satiksmi, notikumu vietās vairākas stundas strādāja VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", kā arī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (VUGD) darbinieki.

Postījumu apmēri uz mazākas nozīmes valsts autoceļiem patlaban vēl tiekot apkopoti.

"Pateicoties saliedētam uzturētāju un glābēju darbam, ceļu caurbraukšana tika nodrošināta maksimāli operatīvi. Vētra, kādu piekrastē piedzīvojām vakar, nav bieža parādība, bet dienesti nodemonstrēja, ka ir gatavi arī šādiem izaicinājumiem," teica "Latvijas valsts ceļu" valdes priekšsēdētājs Jānis Lange.

Kompānijā arī norādīja, ka Satiksmes informācijas centrs visu nakti saņēma zvanus no ceļu lietotājiem par vēja gāztajiem kokiem un darbojās ciešā saziņā ar ceļu uzturētājiem.

Vētras laikā kritušo koku dēļ satiksme otrdienas vakarā un naktī bija traucēta uz vairākiem galvenajiem autoceļiem - uz Valmieras šosejas (A3) posmā no 15. līdz 20. kilometram, uz Ventspils šosejas (A10) posmā no starp Pūri un Tukumu, kā arī uz Vidzemes šosejas (A2) divās vietās posmā no 55. līdz 59. kilometram.

Tostarp otrdien, 11.jūnijā, plkst.20.54 "Latvijas valsts ceļu" Satiksmes informācijas centrs saņēma ziņu, ka uz Ventspils šosejas (A10) starp Pūri un Tukumu sagāzušies koki un ceļš bloķēts. Plkst.21.16 "Latvijas autoceļu uzturētājs" nodrošināja ceļa daļēju atvēršanu satiksmei. Savukārt plkst.21.57 satiksme uz šosejas tika pilnībā atjaunota.

Tikmēr plkst.22.25 saņemta ziņa par koku pāri reģionālajam autoceļam Ragana-Turaida (P7) pretī Krimuldas baznīcai, kur satiksme tika daļēji bloķēta. Plkst.0.37 "Latvijas autoceļu uzturētājs" koku novāca un satiksme šajā posmā tika pilnībā atjaunota.

Plkst.22.42 saņemta informācija par pārgāzušos koku pār Valmieras šoseju (A3), apmēram 19.-20. kilometrā, bloķējot satiksmi pa vienu joslu Rīgas virzienā. "Latvijas autoceļu uzturētāja" darbinieki sāka darbu šajā autoceļa posmā, taču, ņemot vērā, ka koki turpināja krist, darbos iesaistījās arī VUGD. Plkst.0.21 saņemtas ziņas par koku uz šosejas posmā apmēram 15.-16. kilometrā, kur satiksme pilnībā bloķēta. Līdz plkst.1.37 abi dienesti turpināja darbu, iekams satiksmi pilnībā atjaunoja.

Plkst.23.03 saņemta informācija par pārgāzušos koku pāri Vidzemes šosejai (A2) divās vietās posmā no 55. līdz 59. kilometram. Koks, kas bija bloķējis satiksmi, VUGD uzraudzībā tika operatīvi novākts ar baļķu vedēja palīdzību un satiksme pilnībā atjaunota.

Jau ziņots, ka daudzviet Kurzemē otrdien, 11.jūnijā, krita lieli krusas graudi, kuru diametrs vietām sasniedza pat piecus centimetrus, savukārt vējš vislielākos postījumus radīja Tukumā un tā apkaimē, kur, iespējams, pāri brāzās virpuļviesulis.