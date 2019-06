Šovakar intervijā LTV raidījumam "1:1" Turlais atzina, ka nav spējis pāris dienas satikties un ar Baraņņiku pārrunāt jautājumu par Jakrina atcelšanu no "Rīgas satiksme" pagaidu valdes, līdz ar to Rīgas mēram radies iespaids, ka Baraņņiks apzināti izvairās no tikšanās. "Man tāds iespaids ir radies, jo viņš nebija ieradies uz Rīgas mēra sanāksmi ar vicemēriem, jo uz to bija atnācis tikai vicemērs Oļegs Burovs," sacīja Turlais.

Turlais jau iepriekš medijiem bija sacījis, ka izmaiņas atsevišķu Rīgas domes kapitālsabiedrību vadībā var veikt tikai pēc Baraņņika atstādināšanas no amata. Turlais saprot, ka šis jautājums īpaši aktualizējies pēc gadījuma, kad Baraņņiks kā kapitālsabiedrības SIA "Rīgas satiksme" kapitāldaļu turētājs uzņēmuma pagaidu valdē bez saskaņošanas ar domes priekšsēdētāju iecēla bijušo Rīgas domes Satiksmes departamenta direktora pienākumu izpildītāju Emīlu Jakrinu.

Turlais šādu Baraņņika rīcību nosodīja un paziņoja, ka tuvākajā laikā atsauks "Rīgas satiksme" pagaidu valdē iecelto Jakrinu.

Jau ziņots, ka Turlais parakstījis rīkojumu, ar kuru visi vicemēra Baraņņika pārziņā esošie departamenti tiek nodoti otram vicemēram Oļegam Burovam (GKR). Līdz ar šo rīkojumu Burova pārziņā tiek nodots Satiksmes, Īpašuma, Labklājības un Pilsētas attīstības departaments, kā arī Rīgas pilsētas būvvalde.

Tikmēr Turlā pārziņā ir Mājokļu un vides, Finanšu un Izglītības, kultūras un sporta departamenti. Vienlaikus Baraņņiks joprojām ir kapitāldaļu turētājs uzņēmumos "Rīgas satiksme", "Rīgas namu pārvaldnieks", "Rīgas Centrāltirgus", "Rīgas Nacionālais zooloģiskais dārzs", "Rīgas 1.slimnīca", "Rīgas Dzemdību nams", "Rīgas 2.slimnīca" un "Rīgas veselības centrs".

Kapitāldaļu turētāja tiesības viņam var atņemt tikai ar domes lēmumu. Lai gan valdošā koalīcija informējusi, ka tuvākajā laikā plāno Baraņņiku no šī amata atcelt, patlaban šāda lēmuma pieņemšanai viņiem nepietiek balsu.

Kā zināms, pēc jauna Rīgas mēra Turlā ievēlēšanas ir sašķēlusies partijas "Saskaņa" Rīgas domes frakcija. No frakcijas "par rupjiem pārkāpumiem" izslēgti četri biedri - Rīgas vicemērs Baraņņiks un deputāti Valērijs Petrovs, Aleksejs Rosļikovs un Vitālijs Dubovs, kuri piektdien izslēgti arī no partijas kopumā.

Šie politiķi izveidoja jaunu frakciju, ko nosaukuši par "Neatkarīgo deputātu frakciju". Domnieki norādījuši, ka šī frakcijas gatava sadarboties ar visiem domē ievēlētajiem deputātiem.