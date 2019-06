Sakops Krišjāņa Barona ielas kokus un krūmus

Deputāti nolēma atteikties no augu stādījumiem podos, jo to iekārtošanas un kopšanas izmaksas ir pārāk dārgas. Tika nolemts lūgt SIA „Rīgas meži” pārstādīt podos esošos skujeņus pilsētas zaļajās zonās, kur tiem būtu labvēlīgāki augšanas apstākļi. Patlaban podos joprojām stāv iepriekšējā gada rudenī izveidotās rudens/ziemas kompozīcijas, ko pavasarī bija plānots nomainīt ar atraitnītēm un citām pavasara puķēm, bet vasarā – ar vasaras puķēm, savukārt rudenī atkal veidot jaunas rudens/ziemas kompozīcijas. Diemžēl finanšu līdzekļu trūkuma dēļ podos nav iespējams trīs reizes gadā mainīt augus, kā to bija iecerējuši ainavu arhitekti. Podi tiks uzglabāti un izmantoti citos pilsētas apzaļumošanas projektos.

„Paldies sabiedrībai par ieinteresētību šīs problēmas aktualizēšanā. Es pats personīgi sekošu līdzi tam, lai Krišjāņa Barona ielas koki tiktu sakopti, un cerams, ka pārstādītie skujkoki labi ieaugs Rīgas parkos un skvēros, kur tie varēs zaļot daudz ilgāk,” sacīja Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas priekšsēdētājs Vjačeslavs Stepaņenko.