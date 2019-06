Viņa norādīja, ka dalībnieki varēs sacensties trīs dažādu garumu distancēs - tautas, ģimenes un bērnu distancē. Garākā ir tautas distance, kur būs jānobrauc 30 kilometri. Ģimenes distancē startējošie veiks 15 kilometru, bet pirmsskolas vecuma bērni varēs sacensties 0,5-1 kilometru garā distancē.

Gan maratona dalībnieki, gan skatītāji varēs piedalīties arī dažādās interesantās aktivitātēs visas dienas garumā.

Tikmēr plkst.11 Kaiju ielas galā, Majoru pludmales smiltīs, notiks Latvijas atklātais čempionāts pludmales regbijā. Sacensībās spēkiem mērosies sportisti U-10, U-12 un U-14 vecuma grupās.

Tāpat šodien Jūrmalā pulcēsies Latvijas labākie ātrumlaivu piloti. Latvijas ūdens motosporta otrais sacensību posms sāksies ar šovu plkst.12.

Saistībā ar Jūrmalas velomaratonu pilsētā noteikti satiksmes ierobežojumi. Transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšana līdz plkst.16 aizliegta Dzintaru prospektā, Turaidas ielā, Ikšķiles ielā, Raunas ielā, Lazdonas ielās, Meža prospektā, Paula Stradiņa ielā, Mastu ielā, Jūrnieku ielā, Bulduru prospektā un Krišjāņa Barona ielā.

Tikmēr no plkst.9.30 līdz 14 tiks ierobežota transportlīdzekļu satiksme Turaidas ielā, Meža prospektā, Paula Stradiņa ielā, Mastu ielā, Vikingu ielā, Jūrnieku ielā, Bulduru prospektā, Krišjāņa Barona ielā un Dzintaru prospektā.

Divvirzienu satiksme no plkst.8 līdz 14 tiks izveidota Jūras ielā, posmā no Turaida ielas līdz Konkordijas ielai, bet no plkst.9 līdz 15 tiks ierobežota vai slēgta transportlīdzekļu satiksme Ikšķiles un Raunas ielās. No plkst.9 līdz 15 būs slēgta autostāvvieta Dzintaru mežaparkā starp Ļaudonas un Lazdonas ielām, aizliegta transportlīdzekļu stāvēšanu autostāvvietā Rembates ielā pie Dzintaru mežaparka.

Tāpat no plkst.8 līdz 16 tiks pārceltas sabiedriskā transporta pieturvietas "Dzintaru dzelzceļa stacija", "Dzintaru koncertzāle" un "Indras iela" virzienā uz Kauguriem no Meža prospekta uz Edinburgas prospektu pretī autobusu pieturai "Dzelzceļa stacija Dzintari".

Jūrmalas pilsētas dome atvainojas jūrmalniekiem un pilsētas viesiem par sagādātajām neērtībām.