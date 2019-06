Urbanovičs norādīja, ka par Elksniņa plānu neesot domājis, jo līdz šim "daudz par ko citu bija vajadzīgs domāt".

Elksniņa ieceri veidot jaunu pilsonisko kustību un nākotnē, iespējams, arī partiju Urbanovičs pagaidām nevērtē, vien piebilstot, ka "kas būs, to kristīsim".

Urbanovičs pauda, ka ar vērtējumiem par partijas biedra ieceri nevajag sasteigt, jo, lai kaut ko vērtētu, kaut kam sākumā ir jānotiek. Taču kopumā Urbanoviča ieskatā jebkāda jauna kustība esot labāka par stāvēšanu uz vietas. "Jautājums, kādā virzienā kustēties, nav skaidrs," gan piebilda politiķis.

"Mēs būsim pacietīgi un turēsim īkšķus, lai Elksiņam viss izdotos," uzsvēra Saeimas deputāts.

Iepriekš Elksniņš aģentūrai LETA klāstīja, ka, vadot Daugavpils pilsētas domi, viņš redz, ka "pilsēta ir nomākta ar dažādiem kašķiem, pretrunām, pilsētas dalīšanu un iedzīvotāju šķirošanu no politiķu puses". Elksniņš teica, ka jau kopš stāšanās mēra amatā lolo vīziju, ka pilsētā varētu attīstīties pilsoniski aktīva kustība, kas būtu gatava piedalīties pilsētā notiekošos procesos un attīstības vīzijas izstrādē.

"Faktiski ir jārunā par kustības veidošanu, sabiedriski aktīvu iedzīvotāju kopuma izveidi, kas varētu darboties dažādās formās. Viena forma ir sabiedriskā organizācija vai domubiedru grupa, kas varētu nākotnē pārtapt arī par pilsētas politisko partiju," pauda Elksniņš.

Viņš uzsvēra, ka tas ir nepieciešams, jo, paskatoties gan Saeimas, gan Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātus, tajās dominē tikai divi politiskie spēki, bet pilsētai ir nepieciešams būt neatkarīgai no valsts mēroga.

Jautāts, kurā brīdī plāno šo kustību veidot, Elksniņš teica, ka ar šo paziņojumu jau ir spēris soli un tagad visiem iedzīvotājiem ir iespēja paust savu pozīciju un kustībai pievienoties. Tāpat viņš pauda pārliecību, ka šī pilsoniskā kustība pārvērtīsies biedrībā. Elksniņš uzsvēra, ka viņa mērķis ir apvienot aktīvus cilvēkus, profesionāļus, dažādu jomu līderus un politiķus, lai uzlabotu dzīvi Daugavpilī un panāktu iedzīvotāju lielāku iesaisti rūpēs par savu pilsētu, savukārt viņa paša loma šajā procesā varētu iezīmēties vēlāk.

Uz jautājumu, vai līdz ar to viņš plāno stāties ārā no "Saskaņas", Elksniņš norādīja, ka ir jārealizē ideja par iedzīvotāju kustību un partijas veidošanu. "Mani lēmumi nākotnē būs atkarīgi no iedzīvotājiem, viņu iesaistes un aktivitātes," teica Daugavpils domes priekšsēdētājs.

Jau vēstīts, ka Elksniņš varētu veidot jaunu politisko spēku - pilsētas partiju, atsaucoties uz politiķa teikto vietējā radio "Alise+", vēstīja "Latvijas Avīze".