Vēzis pēdējā stadijā un nabadzība: māksliniecei Knāviņai sociālo palīdzību atsaka lauku īpašuma dēļ

Ingvildas kundzei pirmdien jādodas uz kārtējo ķīmijterapiju, un ar līdzcilvēku atbalstu aina mākslinieces kontā nu ir krietni uzlabojusies, turklāt vairāki cilvēki zvanījuši un interesējušies par kāda Knāviņas mākslas darba iegādi. Vienlaikus saziedotā nauda - tie šobrīd ir pāris tūkstoši - šobrīd palīdz tīri ikdienas izdevumiem, bet pamatā "lāpa caurumus", kas izveidojušies Knāviņas darba nespējas dēļ. Jau vēstījām, ka skaudro diagnozi - vēzis pēdējā stadijā - Ingvilda Knāviņa uzzināja šī gada pavasarī, un tūdaļ arī apstājās visa mākslinieciskā darbība, laiku veltot veselības uzlabošanai. Vēža paveidu sieviete nevēlas atklāt subjektīvu apsvērumu dēļ. Pirmie ķīmijterapijas kursi jau devuši manāmus rezultātus, tāpēc terpija jāturpina. Vienlaikus katra ķīmijterapija atņem fizisko varēšanu.

Nauda no valsts - kaut kad pēc pusgada

Ingvilda Knāviņa ir oficiāli ieskaitīta Latvijas radošo personu sarakstā. Tāpat viņa oficiāli ir pirmās grupas invalīde, taču par šo statusu vēl nav saņēmusi nekādus līdzekļus; tāpat arī slimības lapas vēl nav apmaksātas. Kā radošs cilvēks Knāviņa pērn no Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) saņēmusi stipendiju, taču šogad par radošo darbību un dalību izstādē stipendiju varēs saņemt tikai nākamgad - un arī tikai gadījumā, ja VKKF komisija tā nolems. Knāviņa šobrīd nesaņem nekādu sociālo palīdzību. Kāpēc? Uz viņas vārda reģistrēta darbnīca lauku apvidū, un tas esot par daudz, tāpēc palīdzība atteikta. Māksliniece arīdzan saka, ka pirms tam visur, kur vērsusies, pati saviem spēkiem neko nav varējusi panākt. Tādējādi viņa pagājušajā nedēļā attapās ar 12 eiro savā kontā. "Es cerēju, ka atlabšu un varēšu iesaistīties darba tirgū, bet tas izskatās visai tālu. Cilvēkam, kas ir viens un nespēj strādāt, ir visai neiespējami eksistēt. Mūsu valstī sirgstošiem radošajiem cilvēkiem ir visai sarežģīti... Mūsu patiesībā ir daudz, tikai par to pieņemts, nerunāt, apslēpt. Es nolēmu neslēpties un iziet gaismā," skaidro Knāviņas kundze.

Par cilvēku atsaucību: "Terapeitiskais efekts pat lielāks nekā zālēm!"

31 Foto Māksliniece Ingvilda Knāviņa piedāvā savus darbus apmaiņā pret finansiālu palīdzību cīņā ar vēzi +27

Ingvilda Knāviņa no sirds pateicas visiem, kuri nedēļas nogalē palīdzējuši uzlabot viņas finansiālo situāciju. Īpašs prieks viņai ir par anonīmiem zvanītājiem, kuri pauduši vēlmi nopirkt kādu no Knāviņas darbiem. Tiesa gan, ārzemēs visai augstu novērtētās mākslinieces darbi nav pavisam lēti - tie nemaksā 100 un mazāk eiro. Taču Knāviņa saka, ka cilvēkiem gribas mākslu pirkt par kapeikām. "Tauta ir atradusi no mākslas iegādāšanās. Atceros senākus laikus, kad māksla un vērtības gāja vienkopus. Pirka, un par cenu neviens nešausminājās. Man tāda sajūta, ka mākslinieka vērtība šobrīd ir devalvējusies - it kā mākslinieks būtu zemākas kārtas profesija nekā nekustamā īpašuma vērtētājs, šefpavārs, ārsts vai notārs," pauž gleznotāja, "ārzemēs to saprot un neļauj dempingot mākslas darbus. Ja parēķina, cik izmaksā darbnīca, materiāli, ierāmēšana, transportēšana, dalība izstādēs, nemaz nerunājot par sevis uzturēšanu radošā formā - nu, nevar darbu atdod par 100 eiro," skaidro Knāviņa.

Šobrīd nav tā, ka Knāviņas gleznas "izpirktu kā karstus pīrādziņus" (mākslinieces pašas epitets), taču ir ievadītas sarunas par atsevišķu veikumu pārdošanu gribētājiem. Cita starpā viņa bilst, ka ļaužu atsaucībai, uzmundrinājumiem un palīdzībai ir pat lielāks terapeitiskāks efekts nekā zālēm. Ingvilda pauž milzīgu pateicību visiem, kas palīdz un kas vēl palīdzēs. Pirmdien viņai priekšā, kā pati saka, elles mašīna jeb ķīmijterapija. Pa to laiku mēs visi varam mākslinieci atbalstīt grūtajā laikā!

Ingvilda Knāviņa LV38HABA0551032632267

PayPal: ingvildart@gmail.com

Mākslinieces tel.nr: 29391194

Saistītās ziņas Vēzis pēdējā stadijā, un kontā tikai 12 eiro - smagā situācijā nonākusi māksliniece Ingvilda Knāviņa Nelaime mūziķa Riharda Zaļupes ģimenē: viņa sievai un meitiņas māmiņai Sondrai atklāts vēzis Šie simptomi izklausās pazīstami? Iespējams, tas ir vēzis