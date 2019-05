Autobusi

10. maršruta autobusi no galapunkta „Abrenes iela” kursēs pa maršrutu līdz Akmens tiltam, tālāk pa Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Rīgas pilsētas centru 10. maršruta autobusi kursēs pa maršrutu līdz Kārļa Ulmaņa gatvei, tālāk pa Kārļa Ulmaņa gatvi līdz apgriešanās vietai pretējā virzienā, neaizbraucot līdz Mūkusalas rotācijas aplim, tālāk pa Kārļa Ulmaņa gatvi līdz uzbrauktuvei uz Bauskas ielu, tālāk pa Bauskas ielu, Jelgavas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu un tālāk pa maršrutu.

12. maršruta autobusi virzienā uz Kooperatīvu „Ziedonis” kursēs pa maršrutu līdz Satekles ielai, tālāk pa Satekles ielu, 13. janvāra ielu, 11. novembra krastmalu, Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Jelgavas ielu, Bauskas ielu, Ziepniekkalna ielu, Jāņa Čakstes gatvi, Bauskas ielu un tālāk pa maršrutu. Virzienā uz Rīgas pilsētas centru autobusi kursēs bez izmaiņām.

23. maršruta autobusi no galapunkta „Abrenes iela” kursēs pa maršrutu līdz Akmens tiltam, tālāk pa Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Jelgavas ielu, tālāk pa maršrutu līdz Ziepniekkalna ielai, pa Ziepniekkalna ielu, Jāņa Čakstes gatvi, Bauskas ielu un tālāk pa maršrutu. Uz Rīgas pilsētas centru 23. maršruta autobusi kursēs pa maršrutu līdz ceļam A7, tālāk pa ceļu A7, Ziepniekkalna ielu, Bauskas ielu, tālāk pa maršrutu līdz Jelgavas ielai, tālāk pa Jelgavas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu un tālāk pa maršrutu.

26. maršruta autobusi uz Katlakalnu kursēs pa maršrutu līdz Akmens tiltam, tālāk pa Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu un tālāk pa maršrutu. Uz Rīgas pilsētas centru 26. maršruta autobusi kursēs pa maršrutu līdz Jelgavas ielai, tālāk pa Jelgavas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu un tālāk pa maršrutu.

13., 30., 37., 41., 53. maršruta autobusi velomaratona laikā no Pārdaugavas uz Rīgas pilsētas centru kursēs pa Vanšu tiltu, neiebraucot Ķīpsalā. Pieturvieta „Ķīpsala” pārcelta uz pamatbrauktuves.

57. maršruta autobusi velomaratona laikā pieturvietā „Ķīpsala” centra virzienā nepieturēs.

Trolejbusi

5. maršruta trolejbusi no Paula Stradiņa slimnīcas uz Daugavas stadionu kursēs pa Vanšu tiltu, neiebraucot Ķīpsalā. Pieturvieta „Ķīpsala” pārcelta uz pamatbrauktuves. Pārdaugavas virzienā 5. maršruta trolejbusi kursēs bez izmaiņām.

9. maršruta trolejbusu kustībā, sakarā ar kustības ierobežošanu Raņķa dambī un Krišjāņa Valdemāra ielā (pirms Vanšu tilta), tiek prognozēta kavēšanās.

12. maršruta trolejbusi no Āgenskalna priedēm uz Šmerli kursēs pa Vanšu tiltu, neiebraucot Ķīpsalā. Pieturvieta „Ķīpsala” pārcelta uz pamatbrauktuves. Pārdaugavas virzienā 12. maršruta trolejbusi kursēs bez izmaiņām.

19. maršruta trolejbusi no Pētersalas ielas uz Ziepniekkalnu un atpakaļ kursēs pa Salu tiltu taisni, neiebraucot Mūkusalas rotācijas aplī (kā 40. maršruta autobusi).

25. maršruta trolejbusi no Iļģuciema uz Brīvības ielu kursēs pa Vanšu tiltu, neiebraucot Ķīpsalā. Pieturvieta „Ķīpsala” pārcelta uz pamatbrauktuves. Pārdaugavas virzienā 25. maršruta trolejbusi kursēs bez izmaiņām.

27. maršruta trolejbusi no Ziepniekkalna uz Stacijas laukumu kursēs pa maršrutu līdz pieturvietai „Bieķensalas iela”, tālāk pa Jelgavas ielu, Akmeņu ielu, Valguma ielu, Uzvaras bulvāri, Akmens tiltu un tālāk pa maršrutu. No Stacijas laukuma 27. maršruta trolejbusi kursēs pa Akmens tiltu, Uzvaras bulvāri, Valguma ielu, Akmeņu ielu, Mūkusalas ielu un tālāk pa maršrutu.

Atsaucoties uz iepriekš minēto, lūgums ņemt vērā, ka tiks mainīts 14., 17., 18., 19. un 23. trolejbusa maršruts braucot uz 2. trolejbusu parku.

Minibusi, ekspresbusi

237., 241. maršruta minibusi un 336. maršruta ekspresbusi velomaratona laikā no Pārdaugavas uz Rīgas pilsētas centru kursēs pa Vanšu tiltu, neiebraucot Ķīpsalā. Pieturvieta „Ķīpsala” pārcelta uz pamatbrauktuves.

Plašāku informāciju par „Rīgas satiksmes” piedāvātajiem pakalpojumiem, maršrutu sarakstiem, biļešu veidiem un citiem jaunumiem var saņemt interneta mājas lapā www.rigassatiksme.lv vai sociālajos tīklos „twitter”, „facebook”.

No 1.jūnija plkst. 18.00 līdz 2.jūnija plkst. 20.00 tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, un 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa gāti un Poļu gāti).

Savukārt 2.jūnijā tiks slēgta transportlīdzekļu satiksme:

· no plkst. 10.30 līdz plkst. 17.00 Ģenerāļa Radziņa krastmalā un Krasta ielā, virzienā un posmā no Akmens tilta līdz Dienvidu tiltam;

· no plkst. 11.00 līdz plkst. 17.00 uz Dienvidu tilta, virzienā uz Pārdaugavu no Krasta ielas uzbrauktuves līdz Bauskas ielai (kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme);

· no plkst. 10.00 līdz plkst. 17.00 Bauskas ielā, no Dienvidu tilta apļa līdz Mūkusalas ielai, Mūkusalas ielā no Bauskas ielas līdz Akmens tiltam, Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplī zem Salu tilta, Akmens tilta tunelī, Kuģu ielā, Trijādības ielā, Raņķa dambī, Balasta dambī, uz Vanšu tilta (kreisajā braukšanas joslā tiks nodrošināta sabiedriskā transporta satiksme).

Kā arī no 1.jūnija plkst. 17.00 līdz 2.jūnija plkst. 20.00 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt 11.novembra krastmalā, posmā no Akmens tilta līdz Vanšu tiltam, 11.novembra krastmalai piegulošajā paralēlajā ielā Vecrīgas pusē (starp Bīskapa gāti un Poļu gāti) un Citadeles ielā, posmā no Torņa ielas līdz Pils laukumam.

Tostarp no 1.jūnija plkst. 19.00 līdz 2.jūnija plkst. 17.00 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt Balasta dambī. Kā arī no 1.jūnija plkst. 17.00 līdz 2.jūnija plkst. 17.00 transportlīdzekļiem tiks aizliegts apstāties un stāvēt Kuģu ielā (Daugavas pusē).

Tostarp aicinām ņemt vērā, ka 2.jūnijā no plkst. 8.00 līdz plkst. 18.00 nepieciešamības gadījumā ierobežos vai slēgs (izņemot transportlīdzekļus ar speciālām caurlaidēm, operatīvo transportu un sabiedriskā transporta satiksmi pāri Dienvidu tiltam un Vanšu tiltam) transportlīdzekļu satiksmi norobežojošo barjeru uzstādīšanai un demontāžai, drošības vadkonusu uzlikšanai un noņemšanai velomaratona maršrutā: 11.novembra krastmala–Ģenerāļa Radziņa krastmala–Krasta iela–Dienvidu tilts–pāri Dienvidu tiltam–Bauskas iela–Mūkusalas iela–Mūkusalas ielas satiksmes rotācijas aplis–Mūkusalas iela–Akmens tilta tunelis–Kuģu iela–Trijādības iela–Raņķa dambis–Balasta dambis–Vanšu tilts–Pils laukums–Torņa iela–Pils laukums–Muitas iela–11.novembra krastmala (finišs).

Un no 1.jūnija plkst. 18.00 līdz 2.jūnija plkst. 20.00 nepieciešamības gadījumā organizēs transportlīdzekļu divvirzienu satiksmi Doma laukumā.

Tāpat “Toyota” Rīgas velomaratona laikā 2.jūnijā no plkst. 9.00 līdz plkst. 17.00 tiks aizliegta velorikšu, elektromobiļu un zirgu pajūgu satiksme 11.novembra krastmalā.