Izsaucēju norādītajā sabiedriskā transporta pieturvietā pamanīts aprakstam atbilstošs vīrietis ar mazu bērnu.

Sarunas laikā atklājās, ka pirms pāris gadiem bērnu vīrietim atstājis viņas tēvs, kurš pats devies uz ārzemēm. Bērna pieskatītājs arī atzina, ka tik tiešām par daudz iedzēris, turklāt ne pirmo dienu grādīgā glāzītes cilātas. Savukārt brīdī, kad viņš mēģināja pieliekties, lai uzrunātu meiteni, viņš grīļodamies sāka gāzties viņai virsū. Bērnu no traumām pasargāja likumsargi, kuri iereibušo kungu noturēja kājās.

Vīrietis ar grūtībām nosauca savus datus, kurus pārbaudot apstiprinājās, ka viņam nav juridiska pamata rūpēties par meiteni.

Ņemot vērā, ka nebija iespējams noskaidrot, cik ilgi bērns uzturējies saulē, nolemts izsaukt Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu. Tāpat bērna pieskatītājs nespēja atcerēties, kad pēdējo reizi drauga atvasi pabarojis.

Drīz vien notikuma vietā ieradās mediķi, kuri pārbaudīja meitenītes veselības stāvokli. Pārbaudes laikā atklājās, ka meitenei ir paaugstināta temperatūra. Bērns hospitalizēts.

Tikmēr iereibušais vīrietis nogādāts policijas telpās, kur veikta alkohola koncentrācijas pārbaude izelpā. Testa laikā noskaidrots, ka viņš ir vairāk nekā trīs promiļu reibumā. Vīrietim izrakstīts protokols par atrašanos publiskā vietā tādā alkohola reibumā, kas aizskar cilvēka cieņu.

Vienlaikus saņemta informācija no slimnīcas, ka meitenei sniegta nepieciešamā medicīniskā palīdzība, un viņu varot nogādāt pie likumiskā pārstāvja. Dežūrdaļas darbinieki vairākas reizes mēģināja sazināties ar bērna vecākiem, taču neviens no viņiem uz telefona zvaniem neatbildēja. Līdz ar to kārtības sargi bērnu nogādāja krīzes centrā.

Par notikušo informēta Rīgas bāriņtiesa, kā arī RPP Bērnu likumpārkāpumu profilakses nodaļas darbinieki, kuri turpinās skaidrot, kāpēc bērns atstāts bez pilnvaras paziņam, kā arī tiks izvērtēta vīrieša kā bērna pieskatītāja atbildība pret veicamajiem pienākumiem.

Rīgas pašvaldības policija atgādina, ka vecākiem, aizbraucot ceļojumā vai peļņā uz citu valsti, ir pienākums nodrošināt savu atvašu pārstāvību, ieceļot savā vietā viņu likumisko pārstāvi. Ja vecāki gatavojas doties ārpus Latvijas uz neilgu laiku – līdz trim mēnešiem, nododot bērnu uzticama cilvēka aprūpē, bērna pārstāvība jānoformē ar notariāli apliecinātu pilnvaru. Savukārt, nodot bērnu citas personas aprūpē uz laiku, kas ilgāks par trim mēnešiem, vecāki var tikai tad, ja bāriņtiesa atzinusi, ka šāda nodošana atbilst bērna interesēm un attiecīgā persona spēs bērnu pienācīgi aprūpēt.